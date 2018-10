Para reír un poco...acá están los mejores chistes

Una pareja de novios recién casados comentan: - Oye, una pregunta amada mía, que se me acaba de ocurrir sin motivo... - Dime, mi amor - Si algún día yo me muriera, ¿llorarías? - ¡Pues claro! No ves que yo lloro por cualquier tontería...