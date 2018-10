Vídeo: Captan el momento en que un hombre se prende fuego por no ganar la lotería

PATTAYA, TAILANDIA.- La necesidad y la desesperación pueden llevarnos al borde de la locura, incluso a atentar con nuestra propia vida.



Eso fue lo que le pasó a un hombre, de 52 años de edad, llamado Peerapong Jirakunarat, quien se presentó en un templo budista para tomar la peor decisión de su vida por no ganar la lotería.



Según la grabación de un vídeo, las cámaras que hay alrededor del templo captaron al sujeto caminando de un lado para otro, llevando en la mano un recipiente que comúnmente suele usarse para almacenar y transportar gasolina.



Poco tiempo después de esa acción, las cámaras solo captaron una explosión pero Jirakunarat ya no estaba ahí.



El potente ruido hizo que los monjes salieran de inmediato y fueran testigos de cómo el individuo era consumido por las llamas, por lo que trataron de apagar el fuego de cualquier manera.



Ante esta situación, la policía llegó al lugar de lo ocurrido y entre la ropa del ciudadano encontraron decenas de billetes de lotería que no salieron premiados, así como diversas cuentas de banco por pagar, por lo que las autoridades indicaron que realmente se trató de un suicidio.



El vídeo ya se ha vuelto viral en las redes sociales y ha generado muchos comentarios entre los internautas.