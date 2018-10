Acá están los mejores Catrachistes de la semana

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ---Doctor, doctor... ¿Qué puedo hacer para que mi hijo, no se orine en la cama?

- ¡¡”Que duerma en el baño”!!

---Dos amigos se reencuentran después de muchos años.

-Me casé, me divorcié y ya hicimos la repartición de los bienes.

-¿Y los niños?

-El juez decidió que se quedaran con quien más bienes recibió.

-¿Entonces se quedarán con la madre?

-No, se quedarán con nuestro abogado.

---Un loco pinta el piso de azul, se lanza y se rompe la cabeza, y el otro le dice:

- ¿Cómo está el agua?

-Tírate más allá que acá hay una piedra...

---Paco está golpeadísimo y Juan le pregunta:

-¿Quién te atropello?

-Mi señora.

-¿Te atravesaste cuando iba en reversa?

-No, me pegó porque llegué a casa como Supermán.

-¿Volando?

-No, con los calzoncillos encima de los pantalones.

---Estaba en su mero apogeo la guerra entre los gallegos y los extraterrestres, en eso se pone de pie un gallego y lanza un cartucho de dinamita hacia una nave alienígena... un grito de victoria se escucha en las trincheras gallegas.

De pronto otro grito de guerra se escucha entre los aliens, tras lanzar la misma carga de dinamita, pero con la mecha encendida...

---Doctor, ¿Ud. piensa que después de esta operación voy a volver a caminar?

-Claro que sí... ¡Porque va a tener que vender el carro para pagar la factura de la clínica...!

---Doctor: ¿Qué le pasa, hombre, que está tan mal, tan exaltado?

-Mire, tengo pelos por todos lados. En las manos, debajo de las uñas, en el pecho, ¡mire estas lanas! En las piernas, no hay lugar que no tenga pelos y encima en demasía. Dígame, ¿qué padezco?

-Padece un oso.

---Mamá, tengo dos noticias que darte, una buena y una mala.

-Primero la buena, hija.

-Pasé una prueba.

-Muy bien, hija, ¿y la mala?

-¡¡Es que era un test de embarazo!!

---Investigaciones muy serias determinaron que la mejor manera de volver loco a un abogado es que un cliente suyo despilfarre su dinero sin incluirlo a él.

---Entra un loco a una panadería y le pregunta al panadero:

-Señor, ¿ya salió el pan?

Y el panadero le dice:

-Sí, ya salió.

Entonces el loco le pregunta:

-¿Y a qué hora regresará?

---Papá, papá, un huracán se llevó el auto.

-¡¡Imposible, Paquito, yo tengo las llaves!!

---Hey, Manolo, te vendo un caballo.

-¿Y yo para qué quiero un caballo vendado?

---Jaimito le dice a su tía:

-¿Para qué te pintas tanto?

-Para estar más guapa

-¿Y hay que esperar mucho para que haga efecto?