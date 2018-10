Naomi Jacobs y el "drama" que vivió tras dormirse a los 32 años y despertar a los 15

MANCHESTER, INGLATERRA.- La historia de Naomi Jacobs es única: un día se acostó a dormir y cuando despertó había olvidado quién era. Desde ahí inició la búsqueda de pistas sobre su verdadera identidad.



Tres años después de vivir un verdadero drama, Naomi fue diagnosticada con amnesia disociativa, una enfermedad que no le hizo perder la memoria por un golpe en la cabeza, sino psicológica, provocada por estrés severo.



¿Cómo ocurrió todo? La joven despertó de un largo sueño y al abrir los ojos "no podía reconocer la habitación".



"Salté de la cama y me vi en el espejo. Mi cara había cambiado. Me veía pálida y supe que había envejecido. Cuando hablé en voz alta por primera vez, mi voz sonaba muy diferente. Yo pensaba que tenía 15 años. Todos mis sentidos, todas mis emociones eran las de una chica de 15 años de edad. Y creía que era 1992", expresó.

En su memoria Nelson Mandela aún estaba encarcelado, las Torres Gemelas aún estaban en el sur de Manhattan y no existía Internet ni teléfonos celulares. La peor traición de su mente fue hacerle olvidar que ya tenía un hijo de 10 años llamado Leo.



Buscó ayuda médica, pero el primer psiquiatra que la atendió le dijo que no le creía. Nadie le creería.



Naomi escribió un libro sobre su amnesia titulado Forgotten Girl ("La chica olvidada").