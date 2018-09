Emotivo rescate de perros que fueron abandonados en una jaula durante Florence

CAROLINA DEL NORTE, ESTADOS UNIDOS. -Seis perros que permanecían en el abandono en una jaula en Leland, Carolina del Norte, fueron hallados por varios rescatistas que realizaban una ronda por la zona, una de las más afectadas por Florence.



En un vídeo que se viralizó en las redes sociales se puede ver la desesperación en la cara de los pobres animales, quienes permanecían en dos patas para no ahogarse por el alto nivel del agua y que aullaban para ser encontrados.



Luego de que el rescatista Ryan Nichols abriera la reja, los perros salieron desesperados y fueron llevados a una zona verde que no había sido arrasada por la inundación.



Los pobres canes llevaban varios días encerrados y abandonados por sus dueños, de quienes no se sabe nada. El audiovisual ya lleva más de cuatro millones de reproducciones y miles de comentarios en contra de las personas que dejaron a los perros abandonados a su suerte.

Los perros estaban desesperados por salir.



