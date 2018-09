Los mejores chistes cortos de la semana

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una mujer le dice al ginecólogo mientras la revisa.

“Doctor, ¿podría llamar a mi esposo, que entre por favor, no me siento cómoda sin el aquí junto a mí?”

-el ginecólogo la mira extrañado y le dice:

“Por favor, confíe en mí, soy un ginecólogo profesional y además soy un caballero”.

-la esposa le contesta:

“Ese no es el problema, el problema es que mi marido está allá afuera con su hermosa recepcionista y él no es ginecólogo, es ingeniero agrónomo”.

Este mundo digital está cada vez peor. Una señora llega a un velorio y lo primero que pregunta: ¿Cuál es la contraseña del wifi?

Un pariente, bastante molesto le dice: “RESPETE AL MUERTO”, y ella preguntó: ¿todo junto?, ¿con mayúscula o minúscula?

Dos niños de ocho años conversan sentados en una acera y uno le pregunta al otro:

-¿Qué le vas a pedir a Santa Claus en la navidad?

-Yo voy a pedirle una bicicleta, ¿y tú?

-Yo voy a pedirle un kotex.

-¿Un kotex?, y ¿qué diablos es un kotex?

-Pues no lo sé, pero en la televisión dicen que con kotex podés ir a la playa, andar en bicicleta, montar a caballo, ir a la discoteca y hacer todo lo que tu quieras, y sin que nadie se de cuenta. Imaginate lo macanudo que debe ser andar en kotex.

La esposa llama a su marido para decirle: mi amor, dejaste tu celular en la casa. Te llamó Fernanda, la que tienes registrada como Juan, el mecánico.

Después de 10 años de matrimonio una esposa comenzó a pensar que su hijo se veía un poco extraño, por lo que hizo una prueba de ADN y se enteró de que el niño no era de ellos y de inmediato le dijo a su marido lo que descubrió.

-El marido le responde: claro que sí. No es nuestro... no recuerdas, cuando estábamos dejando el hospital el bebé se hizo popó y tú me dijiste ve y cámbialo, así que fui adentro, conseguí uno limpio y dejé al cagado allí.

-La esposa se desmayó.

Si te sentís abandonado, que nadie te llama... Atrásate una cuota, y problema resuelto.

Papá, ¿me puedes mandar 1,000 lempiras?

-No puedo hija.

-Si me los mandas te cuento con quién duerme mi mamá cuando tú no estás.

- Te acabo de hacer una transferencia de 2,000 lempiras. Dímelooo.

-Conmigo. Gracias papá, te amo.

¿Qué es un político sin manos y sin cabeza?

Una persona digna de confianza.

¿Qué hace una neurona en el cerebro de un político?

Turismo. ¿Y dos neuronas? no se sabe, nunca se dio el caso.

Llegan los de la funeraria a las 6:00 am para llevarse el difunto y la esposa dice:

-Déjenlo un rato más, por favor.

¿Por qué señora?

Es que es la primera vez que amanece en casa.