Le crece vello en la lengua a una mujer que sufrió accidente de tránsito

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La lengua negra y con vello es la extraña condición que presentó una mujer estadounidense, de 55 años de edad, luego que protagonizara un fuerte accidente de tránsito y los doctores le suministraran un antibiótico.



La mujer tuvo fuertes heridas en ambas piernas, que le causaron una infección, por lo que médicos le administraron Minociclina, medicamento que le causó los extraños síntomas. La paciente indicó que luego del tratamiento empezó a sentir un extraño sabor en la boca y náuseas, como también el vello en su lengua.



The New England Journal of Medicine publicó un reporte del caso, en el que señala que la condición de la estadounidense es benigna y caracterizada por "la hipertrofia y la elongación de las papilas filiformes en la superficie de la lengua". Es decir, un alargamiento del vello natural de la lengua donde se acumulan las bacterias.



También se conoció, que aunque la condición es muy extraña, es reversible y que además desaparece al interrumpir la causa que lo genera. No produce secuelas.



Los doctores interrumpieron el medicamento en la paciente y su lengua volvió a la normalidad.