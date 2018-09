Buscan al dueño de un canguro que se pasea libremente en Austria

VIENA, AUSTRIA.- Un canguro en libertad ha sido avistado por bosques y prados en el norte de Austria, anunció este lunes la policía local.



El animal, típico del continente australiano, fue visto en varias ocasiones este fin de semana en el distrito de Hellmonsödt, en la provincia de Alta Austria, cerca de la frontera checoalemana.



La policía, que pudo confirmar que se trataba de un canguro con ayuda de fotos y videos, está intentando localizar a su propietario. "Hemos contactado a todos los zoológicos y dueños de canguros de la región, pero nadie ha declarado un animal perdido. Esperamos que el dueño se manifieste," declaró un responsable de la policía de Hellmonsödt.



La policía no pudo identificar la raza del canguro pero no está demasiado preocupada. El canguro es un "animal tímido", por lo cual es poco probable que cause daños y sus "probabilidades de supervivencia [en la naturaleza] son excelentes", dijo la misma fuente.



En Austria se necesita una autorización para poder poseer un canguro.