Noveno día de búsqueda del niño Elvis Eliú; drama familiar salió a luz

San Pedro Sula sigue en expectativa por la búsqueda del menor Elvis Eliú Bautista Guillén, de 11 años, quien permanece desaparecido desde el pasado 14 de septiembre tras ser arrastrado por la corriente de la quebrada La Primavera.
Este lunes se cumplen nueve días de intensos rastreos sin resultados positivos. Las labores de búsqueda continúan con el apoyo de escuadrones caninos y equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos, quienes recorren desde la desembocadura del embaulado en la 18 y 19 calle del barrio Cabañitas hasta la 33 calle, detrás del estadio Olímpico Metropolitano.
Falsa alarma en la 20 calle
El pasado domingo 21 de septiembre, un sampedrano alertó a las autoridades tras hallar restos y órganos en una quebrada de la 20 calle, luego de observar zopilotes en el área.
La Policía Nacional acordonó de inmediato la zona ante la posibilidad de que correspondieran al menor; sin embargo, Medicina Forense confirmó horas después que se trataba de restos de un animal.
La zona del hallazgo se encuentra cerca de donde fue encontrado el cuerpo del inspector Kevin Pérez, el agente que murió heroicamente al rescatar a dos menores arrastrados por la corriente, entre ellos Elvis Eliú.
Drama familiar: acusaciones contra el padrastro
Mientras la población sigue pendiente del hallazgo del menor, la atención pública dio un giro luego de que surgieran acusaciones contra su padrastro, Wilmer Gutiérrez Sánchez.
El abuelo de los hijastros de Wilmer reveló en una entrevista que su nieta, de 13 años, le confesó haber sido víctima de abusos sexuales por parte de Gutiérrez desde 2022. La denuncia movilizó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que procedió a poner bajo resguardo a la menor.
Wilmer Gutiérrez se entregó voluntariamente a la Policía Nacional alegando inocencia. No obstante, un juez sampedrano dictó detención judicial en su contra, acusado del delito de otras agresiones sexuales calificadas en perjuicio de su hijastra.
Actualmente permanece recluido en el Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, a la espera de la audiencia inicial programada para el próximo 26 de septiembre.