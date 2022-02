Fin a la crisis del Congreso Nacional: Jorge Cálix capitula y Luis Redondo se queda con la presidencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este lunes se dio fin a la crisis política por la titularidad del Congreso Nacional de Honduras tras 18 días de un estira y encoge entre Luis Redondo, Jorge Cálix y 17 diputados más de Libertad y Refundación (Libre).

A la 1:00 de la tarde se estampó la firma en un acuerdo que incluye, entre varios puntos, la declinación de las apiraciones políticas de Jorge Cálix por la presidencia del hemiciclo. El consenso fue cedérsela a Luis Redondo.

Calíx había sido expulsado la noche del 21 de enero por desacatar la línea oficial de Libre y por recurrir a negociar con el Partido Nacional, al que criticaron durante doce años.

En sus primeras reacciones, el diputado de Libre aseveró que la decisión responde a su intención, como político y hondureño, de primar el bienestar de todo un pueblo y así dejar de lado cualquier pretensión personal de querer aferrarse al poder.

"Sigo creyendo que Libre debería presidir el Congreso, pero también reconozco el liderazgo de nuestra presidenta y debo respaldarlo", dijo ante los medios de comunicación.

Indicó, además, que todos los parlamentarios previamente expulsados reconocerán el pacto acordado entre la presidenta Xiomara Castro y Salvador Nasralla, donde existe el compromiso de que un diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) lidere el Poder Legislativo.

Cálix señaló que para llegar a este punto de consenso se tomaron determinaciones difíciles, pero necesarias para la estabilidad del gobierno de Castro.

"Soy un soldado más y me sumo como un soldado más", aclaró.

Por su parte, Manuel Zelaya Rosales, declaró que después de vivir 12 años de conflicto y división política, llegaba un nuevo periodo de tolerancia, apertura y diálogo, de la mano de Xiomara Castro.

"Honduras no puede seguir enfrentado, el punto de coincidencia es Xiomara", enfatizó.

Acuerdo

El acuerdo que firmaron ante las cámaras y durante una conferencia de prensa Jorge Cálix y Manuel Zelaya Rosales abraza los siguientes puntos:

"Reconocer que la gran Asamblea del Partido realizada el 28 junio de 2021, autorizó a la Coordinación General para suscribir Alianzas Políticas, siempre avaladas por nuestra Presidenta Xiomara Castro, quien se alzó con un triunfo histórico igual que nuestra bancada mayoritaria integrada con 50 diputados", reza el escrito.

En su tercer inciso expresa: "que la crisis legislativa solo se puede resolver con la unidad del Partido Libre para el proyecto de Refundación nacional".

"Que, aunque en un momento no compartimos, la estrategia, planteada, hoy en base a lo expresado en este Acuerdo, estamos dispuestos a respetar la decisión de apoyar al Diputado Luis Rolando Redondo Guifarro para presidir la Junta Directiva del Congreso Nacional, en cumplimiento del mandato del Partido y nuestra Presidenta. Así reconocemos que se ha integrado la directiva del Congreso Nacional con compañeros diputados del Partido Libre, y otros partidos. Que en nuestra condición de demócratas privilegiamos los intereses de la Patria y la República, sobre cualquier pretensión personal por genuina que sea, por lo que respaldaremos dicho acuerdo y la palabra de nuestra Presidenta", agrega.

Mientras que en el séptimo se puntualiza: "Manifiesta a través de este Acuerdo el Diputado Jorge Cálix, que: “doy un paso al costado por ahora en mis pretensiones políticas, y me comprometo a respetar este Acuerdo y atender las convocatorias a reuniones de Diputados en el Hemiciclo Legislativo. Que, por respeto al Pueblo, me sumo como un diputado del Partido Libre, para cumplir mi palabra empeñada en la campaña de apoyar nuestra Presidenta Xiomara Castro. Que de igual manera apoyaré su agenda legislativa, y anuncio para que no quede ninguna duda, que ustedes serán testigos de mi voto en cada proyecto que envíe nuestra Presidenta, haciendo valer mis convicciones y mi respeto al Partido. Asimismo, manifiesto como siempre lo he sostenido, que estoy a favor de la Refundación de Honduras, y nunca ha estado en duda mi legítima decisión de desmontar la dictadura nacionalista".



En tanto, el octavo garantiza el retorno de los parlamentarios expulsados al partido Libre.

"Manifiesta José Manuel Zelaya Rosales, que: “En aras del interés supremo de la Patria y la unidad partidaria, vanguardia del Gobierno del Pueblo que dirige nuestra Presidenta Xiomara Castro, me comprometo a través de este Acuerdo, a restituir sus derechos como militantes, así como sus cargos dentro de las estructuras del Partido, garantizándoles el retorno a su casa política que los vio nacer, el Partido Libre, en igualdad de condiciones".



