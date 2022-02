CNE dice que se repetirán las elecciones con fallo firme

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) procederá a repetir las elecciones en el municipio de Duyure, Choluteca, una vez quede firme la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).



El consejero Kelvin Aguirre declaró a EL HERALDO Plus que “en el caso concreto de Duyure, aún no está firme la resolución, la misma adquiere firmeza si la parte recurrente no agota los demás recursos que la Ley de Justicia Constitucional en su artículo 120 le concede”.

VEA: Congreso Nacional defiende nuevo 'Pacto de impunidad'; sectores aducen que beneficiará a funcionarios



Ahora bien, si finalmente se ratifica el hecho que tienen que repetirse o reponerse las elecciones, la Sala de lo Constitucional tendrá que enviar las diligencias al CNE, explicó el funcionario del ente electoral. Con ese procedimiento, “nosotros -el CNE- como ente rector de los procesos electorales en Honduras, tendremos que conocer las mismas y organizar la logística de ese proceso y comunicar la fecha a las partes y a la ciudadanía en general”, detalló Aguirre.



Al consultarle si se irá a elecciones con el mismo Censo, dijo que sí, pero con las exclusiones una vez quede firme el fallo.



Por su parte, el consejero suplente Germán Lobo consideró que el plazo para que se repitan las elecciones depende de que la CSJ remita los expedientes al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el CNE. “Solo estamos esperando que la Corte notifique y el pleno pondrá la fecha”, afirmó.

LEA TAMBIÉN: Juventud y experiencia, así es el gabinete de Xiomara Castro