Manuel Mateu nuevo ministro de Salud: "Sé a lo que me estoy metiendo”  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Sé a lo que me estoy metiendo, pero confío que con un buen equipo que nos rodeamos vamos a poder sacar adelante esto", fue la primera reacción del doctor y diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), José Manuel Mateu, tras que se hiciera oficial su nombramiento como nuevo ministro de Salud.



En cuanto a su nombramiento que lo obliga a dejar su curul en el Congreso Nacional, el médico dijo que no podía rechazar la oportunidad para enmendar el sistema que ha venido criticando por años.

“Yo he sido tan crítico y me dan la oportunidad de ir a tratar de enmendar lo que yo he criticado, no podía decir que no. Hay un compromiso; se pretende hacer el mejor gobierno de la historia y vamos a eso, bajo la guía de Dios”, expresó.



Asimismo, aseguró que está tranquilo ante la dura tarea que tiene por enfrente, aunque aceptó que sabe “a lo que me estoy metiendo pero confío que con un buen equipo que nos rodee vamos a poder sacar adelante esto”.

El doctor fungió en el periodo de gobierno de Carlos Flores como viceministro de Salud (1998-2002), por lo que se le consultó qué pasará ahora con el nuevo rol en un área que ya es muy conocida para él.



En aquellos años “nos tocaron grandes problemas con sindicatos y esperamos que esta vez no sea así, porque no quiero estar metido en la oficina con sindicatos, quiero ser un ministro que ande de arriba para abajo”.



El nuevo ministro de Salud dijo que dentro de su planificación tiene planteado acudir al Congreso Nacional “para que nos posibilite manejar fondos de una partida a otra para equipar las emergencias”.

