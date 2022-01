Alba Consuelo en último día como titular de Salud: "Misión cumplida, he servido a mi pueblo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La criticada titular saliente de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, se despidió de su cargo a un día de que finalice su gestión y en su adiós aseguró que deja las basas hechas para la siguiente administración.



"Es importante reconocer que la pandemia permitió fortalecer el sistema de Salud. Los hospitales quedan equipados cada uno con dos ambulancias y el sistema queda con más de 5,000 trabajares que no se tenían", explicó la secretaria.



Pese a que los hondureños protestaron en contra ella por el mal manejo de la pandemia y hasta se pidió que fuera destituida, Flores aseguró que "Honduras está considerado como uno de los países que mejor manejó la pandemia".



En ese sentido argumentó: "Es certificado por organismos internacionales".

Además, afirmó que está satisfecha de su gestión como titular de Salud.



"Misión cumplida, he servido a mi pueblo", finalizó Alba consuelo en su penúltimo día como secretaría de Salud.



Alba Consuelo Flores fue nombrada y juramentada como secretaría de Salud la tarde del jueves 27 de diciembre de 2018 en Casa Presidencial por el presidente Juan Orlando Hernández.



Flores fungía como directora ejecutiva del Hospital San Lorenzo e integrante de la Interventora del sistema de Salud.



Llegó en sustitución de Octavio Sánchez, quien había ocupado el cargo un año antes.



