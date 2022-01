Cortés, Yoro, Olancho y FM, donde hay más personas sin vacunarse

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pese a que el covid-19 sigue causando estragos en el país, todavía hay hondureños que no han acudido a aplicarse ni la primera dosis.



Está comprobado científicamente que las vacunas salvan vidas, pues evita que si una persona se contagia sufra de las severas complicaciones que provoca el virus y que la pueden llevar a la muerte por insuficiencia respiratoria.



EL HERALDO analizó las estadísticas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) sobre el avance del proceso de vacunación contra el covid-19, donde se constató que son cuatro regiones del país donde hay más personas sin vacunarse contra el virus.

LEA: Si ómicron afecta a no vacunados, hospitales podrían volverse a llenar



En la región de Cortés hay una población elegible por vacunar de 780,050 personas, de esa cantidad son 164,220 las que no tienen ninguna dosis.



Además, la Región Metropolitana de San Pedro Sula estableció una meta de 643,137 personas por vacunar y hacen falta 176,293. Lo anterior significa que en todo el departamento de Cortés hay un total de 340,513 no vacunados, equivalente a un 24%.



A su vez, en Yoro de una población elegible a vacunar de 484,168 falta por inocular a 205,712 personas, que representa un 42% pendiente.

+: Unos 300 mil hondureños fueron a vacunarse contra covid-19 al extranjero



En Francisco Morazán de 310,901 personas que están aptos para ser inmunizados son 8,379 quienes están renuentes a aplicarse la primera vacuna anticovid-19.



Mientras que en la Región Metropolitana del Distrito Central hay una meta de población a vacunar de 1,028,689 ciudadanos.



De esa cantidad, aún están pendientes 183,444 personas de aplicarse la primera dosis.



En todo el departamento de Francisco Morazán hay 191,823 no vacunados, que corresponde a un 14%.



A su vez, en Olancho de una meta de 439,787 habitantes por vacunar hay 186,290 que están pendientes de recibir su primera dosis contra el virus, equivalente a un 42%.



A nivel nacional, el PAI definió una población elegible a ser vacunada de 6,229,648 habitantes. Hasta el momento 5,066,127 se han aplicado una dosis, de los cuales 4,222,261 completaron su esquema con la segunda dosis anticovid-19.

+: Carlos Umaña asegura que Salud no está preparada para atender casos de ómicron

Muertes

En la pandemia de covid-19 desde marzo de 2020, en Cortés de 87,732 personas que se han enfermado han fallecido 2,572. En Francisco Morazán se han contagiado 118,613 ciudadanos, de los cuales 2,705 han perdido la vida.



En Yoro se contabilizan 22,276 casos y 598 muertes.



Mientras que en Olancho se registran 13,572 infectados y 493 fallecidos. En el país han perecido 10,469 hondureños.

ADEMÁS: Salud reduce a tres meses el intervalo entre segunda dosis anticovid y la de refuerzo