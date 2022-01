Doris Gutiérrez: "Estamos por el rescate del Congreso Nacional de los narcos y corruptos"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La designada presidencial entrante, Doris Gutiérrez, se aprestó la mañana de este domingo para estar en el Congreso Nacional en controvertida sesión preparativa para que elija a la junta directiva en propiedad 2022-2026.



Y en medio de la incertidumbre de lo que pueda pasar cuestionó "que no hay energía, es un boicot desde las fuerzas oscuras del país".



Pese a que esta sesión estaba pactada para las 7:00 de esta mañana, Gutiérrez dice que "estamos a la espera de que se instale el quorum para nombrar la nueva directiva".



"Se necesitan 65 votos, pero no se sabe cuántos hay", explicó sobre las marcas que necesita Luis Redondo, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) para que asuma la presidencia del legislativo aunque los vientos soplen en su contra porque aún no cumple la mayoría simple.



"El pueblo se expresó en las urnas y no es justo que un grupo de traidores quieran controlar este poder del Estado", agregó.



Gutiérrez desde su experiencia explicó la importancia del Legislativo: "Aquí es donde se emiten las principales leyes y también las reformas y derogaciones. Así que necesitamos que este poder del Estado al lado del pueblo y no de los corruptos y ladrones".



La ruta del Congreso, tomando en cuenta los cálculos políticos del momento, será presidido por Jorge Cálix que fue juramentado provisionalmente con mandatario de este poder, y aunque cinco votos se desligaron de él, aún así rebasa los 75 que es más que suficiente para que sea ratificado.



Mientras que Redondo no llega ni a los 55, lo que indica que no se cumpliría el acuerdo bicentenario -de Libre con el PSH antes de las elecciones generales-.