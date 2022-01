¿Los estatutos de Libre contemplan la expulsión de los diputados que votaron por Jorge Cálix?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, dejó entrever que la expulsión podría ser el destino de los 21 diputados que votaron a favor de Jorge Cálix para presidir la junta provisional del Congreso Nacional.



El exmandatario convocó a una reunión de emergencia, donde decidirán cuál será la sanción, pero afirmó que lo que procede es la "expulsión" para quienes "traicionaron la sangre de nuestros mártires y proyecto de Refundación de la Patria".

Procede expulsión de quienes traicionaron la sangre de nuestros mártires y proyecto de Refundación de la Patria. Es elección de 2do grado, y el Pueblo puede anularla. No le reconocemos. Llamo vía Zoom Coord. Nacional. Diputados(a) Hoy. 21/1/22. 5pm. @XiomaraCastroZ @PartidoLibre. — Manuel Zelaya R. (@manuelzr) January 21, 2022





Zelaya, cuestionó que la veintena de diputados no apoyaran la decisión del partido para que Luis Redondo, de Salvador de Honduras (PSH), presidiera la junta provisional del Congreso.



Pero no solo eso, también buscaron apoyo entre los 44 diputados del Partido Nacional, 17 liberales, uno del Partido Anticorrupción y uno de la Democracia Cristiana para que Cálix resultara electo, lo que representa una falta grave, según expertos.



Aunque Zelaya mencionó la expulsión como única sanción, la diputada Beatriz Valle, quien propuso a Cálix como presidente del Congreso, a Yahvé Sabillón como vicepresidente y ella como secretaria, afirmó que los estatus de Libre no contemplaban esa figura, al menos no escrita como tal.



En 2016, el mismo Manuel Zelaya Rosales dijo que "el término de expulsión no existe en los estatus del Partido Liberal (que yo los elaboré) ni de Libre (que también contribuí mucho en ellos)".



En ese entonces, Zelaya hablaba sobre la sanción que recibirían algunos diputados que habían votado en contra de la línea del partido sobre la elección de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia.



En ese entonces, Libre expulsó a cuatro parlamentarios bajo la figura de "suspensión", pero fue tomado como expulsión ya que les prohibió postularse a cargos de elección popular por esa institución política.

¿Qué dicen los estatus?

Sin dar detalles, el diputado por el departamento de Valle, Fabricio Sandoval, dijo que de 2016 a la fecha los estatutos de Libre fueron reformados.



Según la normativa interna de esa institución política, especificamente en el artículo 15, se puede perder "la membresía por muerte, renuncia o por faltas graves comprobadas por el Tribunal de Honor de Libertad y Refundación".



Es decir, el futuro de los 21 diputados de Libre que no apoyaron a Luis Redondo para presidir la junta directiva del Congreso y, sobre todo, que se unieron al Partido Nacional y Liberal para lograrlo, quedará en manos del Tribunal de Honor.