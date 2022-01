Rixi Moncada a diputados de Libre: Estos traidores, política y jurídicamente están muertos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rixi Moncada, arremetió contra los diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) tildados de "traidores" por incumplir el acuerdo para votar por Luis Redondo como el nuevo presidente del Congreso Nacional.



A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Moncada, que también es militante de Libre, envió un fuerte mensaje a los "Judas".

"Los Judas siempre hacen daño… y se suicidan. Estos traidores, política y jurídicamente están muertos. Deleznable. Soy Resistencia, soy Pueblo, por la justicia y la Refundación de la Patria", fueron las palabras de la consejera del CNE.



Junto a su mensaje, Moncada publicó la imagen de la Bandera Nacional en el tono azul turquesa, pabellón que será usado cuando inicie el gobierno de Xiomara Castro.

Los Judas siempre hacen daño … y se suicidan. Estos traidores, política y jurídicamente están muertos. Deleznable. Soy Resistencia, soy Pueblo, por la justicia y la Refundación de la Patria?. pic.twitter.com/JfKT6zEcQX — Rixi Moncada (@riximga) January 21, 2022

"Traicioneros"

Xiomara Castro arremetió este viernes contra Edgardo "El Chele" Castro, diputado que argumentó que lo que ocurrió en el Congreso Nacional servirá de blindaje para la próxima presidenta de Honduras.

"Solo le digo al presidente Manuel Zelaya, tranquilo, seguimos respetando su investidura como coordinador general. Lo que ha pasado en el Congreso es el blindaje de los 4 años de Xiomara Castro como presidenta", dijo a una radioemisora el parlamentario por el departamento de Cortés.

Aunque el mensaje iba dirigido para Zelaya Rosales, Xiomara Castro no pudo evitar contestar. "No necesito que traidores me blinden", escribió la hondureña, que el próximo 27 de enero será juramentada como la primera mujer presidenta del país.

