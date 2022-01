Sin humo blanco en elección de nuevo presidente del CN en cita de Libre  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-A las 11:00 de la noche no había humo blanco en la cita con diputados de Libre, a la que no llegaron los 50 convocados, pues un grupo rebelde mantenía una reunión paralela.



La reunión se realiza en el Club del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en el barrio La Granja de Comayaguela.



La situación parece haberse complicado pues no hay unanimidad, por lo menos a esta hora, para apoyar la designación hecha por el Partido Salvador de Honduras, de Luis Redondo para que dirija el próximo Congreso Nacional.

ADEMÁS: De traidores tildan a diputados de Libre que no llegaron a la reunión con Xiomara Castro



Un fuerte grupo de parlamentarios cuestiona que no es posible entregar el poder a un diputado que no es de Libre y que no ha librado las luchas ni pregona los principios del partido por el que salió electa Xiomara Castro.



Aducen, además que Redondo carece de la habilidad política para generar consensos tan necesarios de cara a las reformas que se ha propuesto realizar Libre y cumplir con las promesas de campaña.



Sin una voz oficial que informe detalles, lo que ha trascendido es que un grupo disidente o rebelde de Libre propugna por la candidatura de Jorge Cálix o en su defecto una tercería que sería la del doctor Hugo Noé Pino que tenía simpatías en el mismo partido Liberal.



Algunos consideran que el principal problema de no cumplirle al designado electo Salvador Nasralla es que rápidamente se abrirían fisuras en la alianza que llevó a Xiomara al poder.

ADEMÁS: José Rodríguez, diputado suplente de Libre: Todos aspiran a la presidencia del CN pero no tienen mayoría



Muchos ven a Nasralla y a Luis Redondo como un riesgo en virtud de que los dos son figuras mediáticas y eso implicaría arrancar con pie izquierdo el gobierno que se inaugura el 27 de enero.



Anoche la presidenta electa escuchaba los criterios de algunos diputados que no están de acuerdo en impulsar a Redondo.

La reunión con la Presidenta @XiomaraCastroZ se realiza con 30 diputados propietarios y 32 suplentes de libre. Cumpliendo acuerdos del bicentenario las alianzas y las resoluciones del @PartidoLibre asisto por zoom pic.twitter.com/xiYe7X66zJ — Manuel Zelaya R. (@manuelzr) January 21, 2022

Xiomara Castro llegó a la reunión

La presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, llegó la noche de este jueves a la reunión con diputados propietarios y suplentes del Partido Libertad y Refundación (Libre). El propósito es lograr un consenso para escoger al nuevo presidente del Congreso Nacional.

Junto a sus hijos y rodeada de seguridad privada y elementos de la Policía Nacional, llegó la esposa del exmandatario Manuel Zelaya Rosales al club del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en La Granja.

DE INTERÉS: Diputados de Libre ausentes en reunión para escoger al presidente del Congreso Nacional

Debido a la aglomeración de personas y masiva presencia de medios de comunicación, Castro de Zelaya no brindó declaraciones para evitar retrasar aún más la reunión que estaba programada inicialmente a las 7:00 de la noche, pero que arrancó casi a las 9:00 PM, después de anunciar -vía redes sociales- varios lugares para la cita.

Héctor Zelaya, hijo de la presidenta electa y líder de Libre, aseguró que están listos para lograr concensos y conformar la junta directiva provisional del Congreso Nacional.