Marvin Ponce: "Mi partido idóneo es Libertad y Refundación… soy de izquierda”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Mi partido idóneo sería Libre", dijo este jueves el asesor de la presidencia Marvin Ponce en una entrevista al programa Doble Vía de Radio América.



Ponce dijo que ya no milita en ningún partido, pero que le gusta la política, además aclaró que es de ideología de izquierda, aunque no la practica porque en el país no se puede.



"Yo soy comunista, soy de ideas comunistas, de izquierda. No soy practicante del comunismo porque aquí no se puede en el país", especificó.

Seguidamente dijo que ahora anda en busca de un ente político, por lo que aseguró que su “partido idóneo sería Libre, de acuerdo a mis ideas, pero no sé si me van a aceptar, verdad, no he probado todavía".



Ponce aseguró que hay personas que le recomiendan volver al ruedo político y dijo que tuvo su oportunidad en el Partido Nacional, pero la rechazó.



Posteriormente reveló que el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, le mandó dos emisarios para que se reuniera con él, pero se negó porque estaba trabajando con el gobierno. "Yo no puedo ser desleal".

"Me mandó a llamar no sé para qué, pero parece que la idea era que yo tirara un grito a favor de Libre en aquel tiempo, me mandó a llamar, pero yo no podía hacerlo porque no podía traicionar al presidente Hernández porque me pagaban un sueldo por ser asesor de él", reiteró.



Asimismo, aclaró que ahora mismo no puede aceptar un puesto en el nuevo gobierno porque es oportuno, pero no oportunista.

