Ricardo Ramírez del Cid: “Alberto Solórzano no es un hombre de Dios, es un perverso"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "De perverso" calificó este lunes el exdirector de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del Cid al pastor y exmiembro de la Comisión depuradora, Alberto Solórzano.



En una entrevista al programa Doble Vía de Radio América, Ramírez del Cid se refirió a varios temas, entre ellos a Ramón Sabillón, Luis Redondo y la Comisión depuradora.

Sin embargo, atacó directamente al expresidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH). "Las iglesias han sido penetradas por el crimen. (Alberto) Solorzano no es un hombre de Dios, es un perverso".



Seguidamente dijo que "Omar Rivera, Vilma Morales, Alberto Solorzano (ex depuradores policiales) deben ser investigados porque el que trabaja con criminales tiene mucho que ver y son personas que hacen cosas fuera de la ley".



Por otro lado, Ramírez del Cid habló sobre el supuesto nombramiento de Sabillón como Secretario de Seguridad y la posible elección de Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional.



"Desde que se toma en cuenta a Ramón Sabillón para seguridad y a Luis Redondo se mira que hay una voluntad política de hacer bien las cosas", expresó el ex jerarca de la Policía.

