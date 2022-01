Los hospitales están recibiendo a pacientes con covid-19 vacunados

Tener dos dosis de la vacuna contra el covid-19 ya no es suficiente protección, médicos solicitan a la población aplicarse la dosis de refuerzo y reforzar las medidas de bioseguridad contra el virus. Foto: Marvin Salgado/El Heraldo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque usted tenga las dos dosis de la vacuna anticovid-19 no es suficiente para protegerse contra el mortal virus.



Especialistas advierten que ómicron evade la protección que generan las vacunas desarrolladas, por lo que la mejor opción es aplicarse la dosis de refuerzo y reforzar las medidas de bioseguridad.



Los hospitales del país ya comenzaron a recibir a personas afectadas con la enfermedad viral que estaban vacunadas con una o dos dosis.



Tal es el caso del Hospital Escuela (HE), que ha ingresado a 11 pacientes ya vacunados contra el covid-19 y otros 13 no tienen ninguna dosis. Entre los hospitalizados están seis menores de edad.

A su vez, el Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP) recibió 10 pacientes referidos de los centros de triaje, de los cuales cinco tenían el esquema de dos dosis aplicadas.



Ese centro asistencial tiene 16 pacientes ingresados en las salas covid-19, mientras que en el Hospital San Felipe hay cinco pacientes internados por complicaciones y están vacunados contra el virus.



A su vez, en el Hospital de Especialidades del Seguro Social hay 11 pacientes ingresados, todos con dos dosis de la vacuna aplicada, de los cuales dos están en observación y nueve en condición estable.



Sin embargo, los no vacunados corren el mayor riesgo de llegar a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Directores de hospitales urgen a la población que acuda a aplicarse la dosis de refuerzo para fortalecer los anticuerpos ante un contagio. El 2022 ha comenzado con una oleada de contagios de la enfermedad viral y los médicos atribuyen a la circulación de la variante ómicron.



“Estamos viendo pacientes que llegan con una sintomatología de dolor de cabeza, secreción nasal, algún grado de fiebre y dolor de garganta pero la gran mayoría de estos pacientes ya tienen el esquema de dos dosis de inmunización”, afirmó Fredy Guillén, viceministro de Salud.



Añadió que eso evita que esas personas no lleguen a una sala de estabilización de los centros de triaje o una sala covid-19 en hospitales.



Sin embargo, el galeno reconoció que ha habido un aumento en las hospitalizaciones por covid-19 cuando las salas estaban casi vacías.

De una ocupación hospitalaria del 6% que había en diciembre se incrementó a un 23% de pacientes ingresados.



A nivel nacional, hay 253 pacientes hospitalizados en la red hospitalaria. De esa cantidad, 236 están en condición estable y 17 están en UCI.



Las emergencia de los hospitales del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula y del Distrito Central están desbordadas de pacientes sintomáticos.



A diario están atendiendo a unos 500 pacientes afectados, respectivamente.

El IHSS de San Pedro Sula está alcanzando su máxima capacidad para atender pacientes afectados por el virus y el Leonardo Martínez no está recibiendo pacientes porque la sala covid-19 está cerrada. “Es de vital importancia que se puedan vacunar, se ha demostrado científicamente que el refuerzo de las diferentes vacunas aumenta de un 25% a un 30% la protección”, aseguró Guillén.



Por su parte, el intensivista del IHSS, Hugo Fiallos, manifestó que el alza en la demanda de atención médica es esperado por la falta de control y la poca bioseguridad que han tenido las personas ante el covid-19. Señaló que ese error está pasando factura.

