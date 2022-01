Embajada de Taiwán anuncia más cupos y carreras para Becas Taiwán 2022

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Embajada de la República de China (Taiwán) anunció con gran satisfacción la apertura de la convocatoria de Becas 2022, para ambos programas de Becas ”Taiwán MOFA” y “Taiwán ICDF”, que estarán abiertos para la aplicación desde la fecha hasta el 7 de marzo del presente año.



El programa de Becas ICDF Taiwán, que imparte las clases en inglés, despliega un abanico de opciones con 34 carreras de estudio, que incluyen 9 carreras de pregrado, 22 de maestría y 3 para doctorado. Se ha aumentado 4 carreras que el año pasado.

Hay 6 carreras nuevas en áreas específicas convenientes para aportar al desarrollo nacional de Honduras, incluyen: 1 carrera de pregrado para “International Two-year Senior Techonology Porgram on Mechanical and Energy” de la Universidad de Kun Shan; 5 carreras de maestría en E-Learning of Education and School Leadership (clase virtual, solamente 1 vez de clase presencial y 1 para tesis), Mechatronics Automation Engineering and Management, Natural Hazards Mitigation and Management, Remote Sensing Science and Techonology Tourism and Hospitality.



Dentro de las opciones de Becas ICDF Taiwán, destaca el programa de medicina de la Universidad de I-Shou, en el cual los estudiantes de medicina pueden optar a terminar 4 años de su carrera en la prestigiosa universidad de I-Shou, cumpliendo con el requisito de haber finalizado el 4 año de la carrera de medicina en Honduras y algunas unidades de la carrera.



La Embajada destaca que hay algunas carreras en ICDF, que tienen muy pocas aplicaciones, debido a lo que se incentiva a más jóvenes sobresalientes a optar a ellas como: agricultura, acuiucultura, agrobusiness, arte de industria creativa, entre otros.



El programa de Becas Taiwán MOFA, inicia con un año del idioma chino mandarín para continuar por los siguientes cuatro años la carrera para pregrado y 2 años para maestría. Se brinda 23 cupos para este año, un aumento de 3 cupos. Ambos programas de becas se exige a los bilingues la calificación igual o mayor a 550 del TOFEL PBT o 80 del TOEFL IBT.



Para beneficiar a más jóvenes no bilingües con índice sobresaliente, la Embajada como novedad pionera, redujo el índice del examen TOEFL para aplicantes no bilingües desde 2019. El año pasado ha reducido el puntaje TOEFL, a una nota de igual o mayor a 338 del TOFEL PBT o 40 del TOEFL IBT. A la fecha, ya hay 6 selecionaldos estudiando en Taiwán.

Para optar a una beca de pregrado es requisito tener un promedio de 90 por ciento, para maestría un promedio de 85 por ciento y para doctorado sin restricción de índice. Además, deberá presentar un máximo de 4 cartas de recomendación y un mínimo de 2, la mitad de las cartas deben ser académicas o del empleador. Asimismo deben cumplir con un voluntariado de 100 horas con el fin de incentivar a la juventud a convertirse en un agente de cambio para la sociedad.



Ambos programas otorgan becas completas, en la que se otorga un subsidio que cubre los gastos de matrícula, misceláneos, alojamiento, estudios, transporte y seguro médico, además del boleto aéreo en clase económica, al iniciar los estudios y al finalizarlos.



La Embajada tambien recuerda que Becas Taiwán MOFA tiene cupos definidos mientras que para Beca ICDF hay más posiblidad de lograr mas cupos. Se han logrado entre 24 y 32 cupos anuales en los ultimos años. Esto demuestra que mientras mas aplicaciones se reciben, se obtienen más cupos. Sin embargo, la cantidad de aplicacion de Taiwan MOFA en los ultimos años es el doble que Beca ICDF. Se incentiva a los universitarios que apliquen a Beca ICDF, si su carrera está en el listado.



Los interesados deben ingresar a la página de la Embajada y leer detenidamente los requisitos para conocer más detalladamente los requerimientos de los programas. https://www.taiwanembassy.org/hn_es/cat/31.html

