Renuncia Emil Bove, fiscal que consiguió cadena perpetua contra “Tony” Hernández

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El fiscal Emil Bove, que fue durante años un azote para los carteles del narcotráfico hondureño y quien logró una cadena perpetua contra "Tony" Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció su retiro como fiscal de Nueva York.



El anuncio de su salida lo dio a conocer el Distrito Sur de la Corte de Nueva York, donde Bove hizo que juzgaran a varios capos de la droga que conspiraron contra Estados Unidos.

"Después de una carrera distinguida como fiscal federal, el Sr. Bove decidió continuar su carrera en el sector privado", le informó el Distrito Sur al periodista Jeff Ernst.



Durante su larga carrera, Bove se convirtió en una figura fundamental para liberar a Honduras de narcotraficantes que sumergieron al país en una ola de violencia en la última década.



Este intrépido fiscal trabajó en el Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo la dirección del fiscal Preet Bharara (2009-2017), Joon H. Kim (2017, interino) y Geoffrey S. Berman (asumió el cargo en 2018).

Egresó del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, una de las escuelas de leyes más destacadas de Estados Unidos y junto a sus colegas logró llevar hasta el estrado principal de la Corte de Nueva York a capos hondureños como Héctor Emilio Fernández, alias Don H, Fredy Renán Nájera Montoya, Fabio Porfirio Lobo, a los hermanos Devis Leonel y Javier Heriberto Rivera Maradiaga, a los seis narcopolicías Mario Guillermo Mejía Vargas, Víctor Oswaldo López Flores, Ludwig Criss Zelaya Romero, Juan Manuel Ávila Meza, Carlos Alberto Valladares y Jorge Alfredo Cruz Chávez.



Bove es el mismo que también acusó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro de tener vínculos con el narcotráfico en el continente americano y Hugo “el pollo” Carvajal.

¿Despido?

Aunque el Distrito Sur aseguró que el fiscal renunció, varios periodistas de Estados Unidos aseveran que este fue despedido por el mal manejo de las pruebas por parte de su unidad en un caso fallido de sanciones contra Irán.



El periodista de The Associated Press, Joshua Goodman, replicó una nota del Departamento de Justicia de los Estados Unidos donde culpa al fiscal del mal manejo de pruebas.



“El Gobierno solicita respetuosamente que Su Señoría ordene al Secretario del Tribunal que dé por terminada la comparecencia del infrascrito Abogado del Estado en este expediente. El abajo firmante ya no será empleado de la Oficina del Fiscal del Estado a partir del 30 de diciembre de 2021. Respetuosamente enviado”.

