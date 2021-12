Son cuatro los virus que tienen en riesgo la salud de los hondureños

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La salud de los hondureños está siendo puesta en jaque por cuatro virus que circulan simultáneamente en el país.

El primero es el mortal covid-19 que a través de la nueva variante ómicron está incrementando los casos positivos de forma exponencial.

En el último reporte de la Unidad de Vigilancia de la Salud se confirmaron 126 nuevos casos de la enfermedad.

En esta semana se ha registrado un promedio de 200 casos al día, cuando anteriormente se confirmaban entre 30 y 70 casos diarios.

Las regiones que están presentando mayor cantidad de contagios son Francisco Morazán, Cortés, Islas de la Bahía, Yoro y Atlántida. Actualmente, hay 176 pacientes hospitalizados por las complicaciones de la enfermedad, de los cuales 161 están estables y 15 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).



Más del 90% de ingresados no tienen ni una dosis de la vacuna contra el covid-19.



Por este virus se han enfermado 379,402 hondureños desde el 11 de marzo de 2020. De esa cantidad han fallecido 10,434 personas que no soportaron la severidad del virus.

Los centros de triaje y las emergencias de los hospitales han reportado esta semana un marcado repunte de personas buscando atención médica con problemas respiratorios.



“De la semana pasada a esta se nos dobló el número, ya tenemos un 100 % de incremento, tenemos 12 pacientes, pero la semana pasada solo teníamos seis”, informó Franklin Gómez, subdirector del Hospital Escuela (HE). Lamentó que la población relajó las medidas de bioseguridad y hay un buen porcentaje que no está vacunada aún.



Por su parte, la jefa del servicio de Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP), Suyapa Sosa, indicó que las salas están a un 70% de su ocupación asistencial.



Pese a que aún no se ha confirmado mediante resultados de pruebas de laboratorio la circulación de ómicron, el personal médico afirma que ya está presente en el país y ya se están recibiendo afectados por esa nueva variante.

Otros virus

El virus del dengue también está causando problemas en el sistema sanitario del país. En lo que va de este año se han confirmado 18,276 casos de dengue a nivel nacional. De esa cantidad, 17,282 han sido sin signos de alarma y 994 han ocupado hospitalización porque han sido de forma grave (hemorrágico).



A su vez, el jefe de la Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central, Harry Bock, señaló que las personas que están acudiendo a los centros de triaje son afectados por un brote de infuenza que está presente a nivel nacional.

“En la semana epidemiológica 51 observamos que hubo un 20% de incremento de las atenciones en los triajes. Se atendieron 1,200 personas en la semana 50 y en la 51 fueron 1,800 atenciones, la mayoría de estos pacientes se asocian a cuadros respiratorios”, aseguró Bock.



El coordinador de la vigilancia de enfermedades transmisibles y no transmisibles de la Secretaría de Salud, Homer Mejía, señaló que se están registrando pocos casos del virus de la influenza tipo B. “El virus que más está circulando es el sincitial respiratorio”, explicó el galeno. Añadió que las características clínicas son similares entre estos virus, por lo que tienden a confundir. En ese sentido, la población debe buscar atención médica y no automedicarse.

