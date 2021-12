El covid y otros riesgos: ¿Cómo celebrar una Navidad responsable?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El mundo conmemora la Navidad, la segunda en medio de la pandemia del covid-19, pero a pesar de que el escenario se repite, nuevos retos se suman en este 2021 en el tema del virus y en otros flagelos que atacan a la humanidad.



Con la vacunación contra el covid-19 avanzando en el planeta, muchas personas creen que es pase suficiente para vivir estas fiestas al máximo, sin embargo, la variante ómicron aumenta su amenaza día con día y los científicos aún estudian por qué las dosis anticovid parecen no ser tan resistentes a la nueva cepa.



Tomando en cuenta esta situación, los expertos coinciden en que la mejor manera de celebrar la Nochebuena es en reducidos círculos de familiares y amigos, preferiblemente, aquellos que se hayan practicado una prueba recientemente y que cuenten con un esquema completo de vacunación, esto sin dejar de utilizar su respectiva mascarilla, gel desinfectante y el distanciamiento físico, y aunque este último sea díficil de cumplir debido a que es una de las fechas en las que más se abraza a los seres queridos, el mejor acto de amor en medio de la emergencia sigue siendo la obediciencia y la responsabilidad para preservar la vida propia y la de quienes amamos.

La Navidad es una de las fechas más esperadas por los hondureños y es conmemorada con hermosos nacimientos, ricas comidas y en unidad familiar. Foto: EL HERALDO



Por otro lado, en Navidad y Año Nuevo es una de las temporadas más altas para el desplazamiento de personas hacia diferentes ciudades, por lo que es recomendable respetar las normas nacionales al momento de utilizar vehículos de transporte público y privado, cumpliendo dentro de ellos con las normas de distanciamiento, es decir, el aforo correcto de viajeros, evitando aglomeraciones.

Accidentes viales

Y es que precisamente la prohibición de aglomeraciones no solo busca frenar los contagios, sino también reducir el número de accidentes viales que ocurren en temporadas de movilización masiva. En este sentido, desde EL HERALDO le recordamos no exceder la capacidad de pasajeros, no conducir a exceso de velocidad, no tomar calles o vías que representen un peligro para usted y sus acompañantes y no conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.



Otro aspecto de resposabilidad vial en estas fechas y en general, en todo momento del año, es portar sus documentos en regla y los de su vehículo, obedecer las normas de tránsito y respetar los retenes y operativos que realizan las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conaprem).

Viaje con precaución durante estas fiestas. Foto: David Romero/ EL HERALDO



La alegría de la Navidad la pone usted

Lamentablemente cada año esta fecha también representa amargos recuerdos para cientos de familias hondureñas que perdieron a seres queridos o los vieron mutilados tras manipular pólvora de manera irresponsable.



Es por eso que lo motivamos para que ni usted ni los suyos formen parte de estas dolorosas cifras y aunque se cree que esto obedece a una tradición, lo cierto es que es su actitud lo que hará de esta una ¡Feliz Navidad!; evite darle pólvora a los menores de edad, ya que son los más afectados por esta situación.

Que reine la paz y la armonía

Para disfrutar de una Navidad memorable tampoco es necesario realizar disparos al aire, recuerde que esta práctica además de ser un delito pone en riesgo la vida de otras personas, que al igual que usted merecen continuar vivas disfrutando de lo que aman.



Y si es testigo de una situación así también debe denunciar, pues las autoridades policiales no descansan y permanecen alertas ante cualquier situación de violencia.

Evite empañar estas fiestas con el uso de la pólvora. Foto: EL HERALDO

Responsabilidad financiera

Aunque la Navidad y el Año Nuevo son fechas para dar y compartir, este precepto no se limita únicamente a lo económico, si usted no cuenta con dinero para comprar manjares y regalos, tenga en cuenta que lo más importante es la vida, la salud y el amor de quienes le rodean, eso, junto a la solidaridad, la reconciliación y el recogimiento espiritual son los verdaderos propósitos que debemos mantener vivos en estas fiestas.

