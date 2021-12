Carlos Umaña asegura que Salud no está preparada para atender casos de ómicron

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-De antiético, miserable y mentiroso tildó el doctor Carlos Umaña el comunicado de la Secretaría de Salud (Sesal) sobre las acciones que están tomando ante la posible presencia de la variante ómicron del covid-19 en Honduras.



"Nuevamente la Secretaría de Salud hace de las suyas y me siento profundamente decepcionado", dijo el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula, en un entrevista con Hoy Mismo.



Además, dijo que los tres considerandos del comunicado que se refieren a estar preparados "son completamente falsos".



"No existe ninguna captación temprana de pacientes en las oficinas sanitarias internacionales porque a usted no le están pidiendo una prueba PCR o antígeno para entrar al país, por lo tanto es imposible que los capte", explicó.

Siguió detallando que "no se está haciendo una búsqueda adecuada, porque aquí no hay brigadas integrales".



"Nosotros no somos científicos o investigadores de laboratorio, pero sí somos observadores de la pandemia y la pandemia nos ha dicho que la mejor respuesta son las brigadas integrales y no es cierto que vaya a haber atención en los centros de triaje, porque aquí en San Pedro Sula desmantelaron completamente la estructura sanitaria, igualmente en Tegucigalpa y en el resto del país son paupérrimas las condiciones para atender pacientes covid", manifestó.



A los tres planes de respuesta, los catalogó de "miserables, son antiéticos, es mentiroso y solo hace que la gente se relaje, porque si usted le vende la idea de que ómicron no está en el país, la gente va a andar muy tranquila".



"Yo no estoy aquí para alarmar a nadie, estoy para que la gente entienda que hay que tenerle respeto a esta enfermedad y que es importante seguirse vacunando, pero que también la Secretaría no desestimule a la población", siguió.



A criterio del médico, la variante ya circula entre nosotros. "Basado en observaciones, ya tenemos ómicron en nuestro país".

Salud espera resultados

Aunque la presencia de ómicron en el país es una posibilidad muy acertada por varios especialistas, la Secretaría de Salud (Sesal) está a la espera de los resultados de las 75 muestras que enviaron a al Instituto Gorgas de Panamá para confirmar o descartar la presencia de la variante del covid-19 en Honduras.

Así lo informaron a través de un comunicado, en el que también enfatizaron sobre la constante vigilancia en la que permanecen los sospechosos, entre los que figura una empleada de salud que regresó desde Sudáfrica y un menor de 14 años.

"Se dispone de un Plan de Respuesta para atender a la población como ser captación temprana en las Oficinas Sanitarias Internacional (OSI), búsqueda de pacientes a través de los equipos de respuesta y atención en triajes y salas covid de los hospitales", reza el escrito.

