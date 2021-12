Michael Dixon se declara no culpable y va a juicio en EE UU

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Michael Dixon Rivers, hondureño extraditado a Estados Unidos el 14 de diciembre por dos delitos conexos al tráfico de drogas, se declaró no culpable en su llegada ante los tribunales estadounidenses.



EL HERALDO tuvo acceso a un documento donde el considerado mano derecha de Fredy Mármol dijo no haber participado en los delitos de los cuales se le acusa, por lo que el juez Donald M. Middlebrooks programó un juicio con jurado el 14 de febrero de 2022 a las 9:00 AM en la División de Miami.



Dixon Rivers fue solicitado por la Corte del Distrito Sur de Florida acusado por dos delitos de conspiración y distribución de droga.

VEA: Lujosas mansiones y propiedades, estos son los bienes asegurados al extraditable Fredy Mármol



Él enfrentará al mismo juez que condenó al también hondureño Wilter Blanco, con quien Rivers habría tenido negocios en el llamado Cartel del Atlántico.



Asimismo, Middlebrooks está como juez en el proceso a Mármol Vallejo, persona muy afín a Rivers puesto que eran socios, según las investigaciones hechas por la Administración de Control de Drogas.



El juez Middlebrooks condenó en 2017 a Wilter Blanco a 20 años de prisión, cuando se efectuó la extradición dio paso a que Mármol asumiera como el cabecilla del cartel siendo ayudado por Dixon Rivers, según investigaciones de la Fiscalía de EE UU.

+Hallan sombrero firmado por el vocalista de Los Tucanes de Tijuana en residencia de Fredy Mármol



Michael Adolf Dixon Rivers, alias “El Capi”, es originario de Puerto Cortés y residía en Oakrige, Santos Guardiola, Islas de la Bahía. Su captura se dio el 19 de octubre en el hotel Iberia de La Ceiba.



Registros oficiales muestran que Dixon ya había sido detenido en 2019 en la isla de Aruba, en el Caribe, con tres mil kilos de cocaína.



Con la extradición de Dixon a EE UU, Honduras ya ha enviado a 26 ciudadanos nacionales ante la justicia norteamericana por vínculos con el narcotráfico.

ADEMÁS: EE UU solicita en extradición a socio del capo Fredy Mármol