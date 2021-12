TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Hay 1,123,463 personas que solo se han aplicado una tan sola dosis de la vacuna contra el covid-19.



Pese a que una dosis del inoculante ayuda a fortalecer los anticuerpos, no es suficiente para contener al mortal virus si ingresa al organismo.



Ante la aparición de la nueva variante ómicron, que todavía no se ha confirmado si circula en el país, resulta necesario que la población se aplique una tercer dosis o un refuerzo. Por esa razón, especialistas advierten que el hecho de que más de un millón de personas solo tengan una dosis los vuelve vulnerables al virus y podrían ser hospitalizados porque no han completado el esquema de inmunización.



El viceministro de Salud, César Barrientos, manifestó que es muy riesgoso que más de un millón de personas no hayan regresado a los puntos de vacunación a completar su esquema.

LEA: El IHSS retoma jornadas de vacunación contra el covid-19 ¿Dónde acudir?



A su vez, hay 1,263,854 hondureños que en los siete meses en que se ha estado vacunando de manera sostenida no se han aplicado ni una dosis.



La apatía en ese grupo de población es mayor, ya que ponen en riesgo a quienes están a su alrededor, aunque estén vacunados, y ellos corren un gran peligro si se contagian con el virus del Sars-Cov-2.



Si esos habitantes llegan a enfermar, no tienen ninguna barrera que impida que desarrollen una neumonía grave que los puede llevar hasta la muerte por las complicaciones.



Son 2,387,317 personas las que están vulnerables si se llega a confirmar la presencia de ómicron en el territorio. La variante ya se propagó en más de 70 países.



En Honduras, 4,821,378 ya tienen una dosis y 3,697,915 completaron el esquema con las dos.



Asimismo, se han aplicado 247,789 refuerzos y 4,521 terceras dosis anticovid-19.

DE INTERÉS: Centros de salud asumen atención covid por cierre de triajes en centro, sur y oriente



Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones (CCNI), Renato Valenzuela, lamentó que se observa una lentitud en las personas que ya pueden recibir la dosis de refuerzo. El galeno señaló que es preocupante que no hay mucho interés en la población para aplicarse el refuerzo. “La vacuna de refuerzo protege más contra el covid-19, y tenemos suficientes dosis para todos los que la necesiten”, afirmó.



Los refuerzos se están aplicando seis meses después de la segunda dosis para las personas de 18 a 49 años. Mientras que para las personas mayores de 50 años se les está aplicando a los cuatro meses después de la segunda dosis. De igual forma, al personal sanitario y de cuerpos de socorro.