Hasta enero de 2022 se compromete Salud a entregar acuerdos laborales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A partir del 1 de enero del próximo año se comenzarán a hacer efectivos los acuerdos laborales del personal sanitario de primera línea.



Al menos así se comprometió la aún ministra de Salud, Alba Flores, quien señaló que este año ya no es posible otorgarlos. “El Congreso Nacional aprobó el presupuesto (2022), solo hace falta que se publique en La Gaceta y todos estos nombramientos van a ser efectivos a partir de enero”, anunció Flores.

La funcionaria indicó que el personal de salud debe estar tranquilo porque se les va a cumplir con sus acuerdos. Ante los señalamientos de que ella es responsable que todavía no se le haya cumplido al 82% de los 10,000 trabajadores sanitarios afirmó: “Soy de las que se ha preocupado porque este personal quede con nombramiento pero siempre hay una normativa que respetar, no podemos nombrar personal sin presupuesto aprobado”.

Explicó que para este año se dejó presupuesto definido para entregar 1,750 permanencias y que las otras 8,250 serán con el presupuesto aprobado para el año fiscal 2022. “Queda un decreto legislativo (047-2020) y queda un presupuesto aprobado de más de 1,000 millones de lempiras para que todo este personal sea nombrado y estamos procediendo a partir de enero”, se comprometió.

El presidente Juan Orlando Hernández responsabilizó que la ministra Flores y su equipo no tienen ninguna excusa para no entregar los nombramientos porque se descentralizó la firma para que el proceso de formalizarlos sea más expedito. Sobre esas aseveraciones, Flores se pronunció: “Por eso el CN trató de descentralizar la firma porque nunca se había dado un nombramiento a 10,000 personas para un equipo tan pequeño del nivel central. El presidente está consiente que esos acuerdos no pueden salir este año porque no hay presupuesto”. Añadió que nadie va a cumplir una orden que no esté dentro del marco de la ley.

Inconformidad

Un grupo de trabajadores sanitarios se movilizó a la capital desde Gracias, Lempira, para protestar y exigir que se les respete sus derechos laborales frente al Centro Cívico Gubernamental. Se trata de personal sanitario de primera línea que pertenece a siete redes hospitalarias descentralizadas, es decir, administradas por fundaciones.



“Pedimos que se cumpla el decreto 047-2020, que fue ratificado, y nos incluyeron en el PCM 100-2021, venimos a exigirles la entrega de nuestros nombramientos por el derecho a la plaza que como personal de salud de primera línea hemos adquirido”, solicitó la galena Vera Izaguirre.

Añadió que son 850 empleados de salud que laboran por contrato entre médicos, enfermeras, microbiólogos, personal de laboratorio, odontólogos y psicólogos. “Nosotros como descentralizados sentimos que nos están excluyendo cuando desde el 11 de marzo de 2020 que se decretó pandemia hemos estado al frente de la batalla”, argumentó la galena.

Por su parte, los médicos del Seguro Social se sumaron a las asambleas informativas durante dos horas y se irá aumentando de manera progresiva hasta volverse permanentes.

