Abandonados en carreteras desde hace meses están los puentes Bailey

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Abandonados en las orillas de las carreteras en diferentes municipios del país permanecen los puentes Bailey comprados durante la emergencia por los huracanes Eta y Iota.



Adquiridas por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) a más de 137 millones de lempiras, 16 de las 20 estructuras modulares prometidas no fueron instaladas.



La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus visitó los municipios, encontró puentes caídos, pasos provisionales construidos con sacrificio por los pobladores y los puentes Bailey tirados como lujosos adornos a la intemperie en la calle.

LEA: El mar se traga las costas de Cedeño y deja sin casas a familias enteras

En el municipio de Tencoa, Santa Bárbara, afluente Aguagua, permanece abandonado a la orilla de la calle un puente Bailey, mientras que el puente destruido aún no ha sido removido. Foto: Johny Magallanes/El Heraldo



Negligencia

Los huracanes Eta y Iota sacudieron Honduras entre finales de octubre y principios de noviembre el año pasado; decenas de municipios quedaron incomunicados.



Ante la emergencia, Invest-H alzó la voz y rápidamente licitó la compra de 600 metros lineales de estructuras modulares tipo Bailey a más de 5.5 millones de dólares a la empresa estadounidense Acrow Corporation of America, representada por Mark Edward Joosten.



El trato se dilató hasta abril de este año cuando se confirmó la compra y el vendedor se comprometió a traerlos en un plazo máximo de 90 días, pero solo trajo una parte del producto, posteriormente fuera de tiempo envió lo demás.

DE INTERÉS: Sigue la estafa: Axel López en busca de nuevos clientes para hospitales móviles



Con las estructuras modulares en poder de Invest-H, 20 puentes destruidos serían reemplazados, devolviendo la comunicación a decenas de municipios en todo el país.



En el papel todo estaría bien, los puentes llegarían a la 105 Brigada en San Pedro Sula -según el contrato establecido entre las partes- y desde ahí comenzarían a ser repartidos a diferentes zonas.



En realidad los puentes Bailey sí llegaron a sus destinos, pero nadie se encargó de comenzar a instalarlos, según constató EL HERALDO Plus en un recorrido.



Es así que las personas afectadas se acostumbraron a ver las estructuras de hierro sólido en las calles o diferentes personas midiendo, pero instalando puentes Bailey nadie.

VEA: El narcotráfico se está apoderando de los bancos de pesca en Honduras



Decepcionados, un año después de la tragedia, los habitantes de las zonas habilitaron pasos provisionales aprovechando que el nivel de los ríos y quebradas está bajo, pero con temor de que cada vez que llueva vuelvan a quedar incomunicados.



La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus solicitó por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a Invest-H la ubicación exacta de los 20 puentes Bailey y sus condiciones.



En el listado solo se informó de 15 puentes en 12 municipios, pues -aun con la necesidad de vías de comunicación en todo el territorio- cinco estructuras no han sido definidas dónde van a ser instaladas y permanecen llenas de polvo en una bodega del Batallón de Ingenieros en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua.

ADEMÁS: Islas de la Bahía y Colón ahora son rutas claves del narcotráfico

En un potrero a inmediaciones del municipio de Ojo de Agua, Comayagua, se puede observar otro de los puentes Bailey comprados por Invest-H, las personas cruzan el río por medio de un puente hamaca. Foto: Johny Magallanes/El Heraldo

Recorrido

Con el listado en mano, se comenzó el recorrido: el primer puente en “proceso de instalación” estaba en el municipio de Ojo de Agua, Comayagua, cerca de La Libertad.



Al llegar al lugar se constató que los pobladores se trasladan de un municipio a otro a través de un puente hamaca, pues el puente Bailey permanece en un potrero cercano a la espera de ser instalado por Invest-H.



Antonio Casco, poblador del municipio, explicó que el puente tiene algún tiempo de estar en la zona, y aunque existe la promesa de ponerlo en funcionamiento, no saben cuándo será.

+: La Mosquitia es un hervidero de traficantes de droga



La Unidad Investigativa de EL HERALDO se trasladó a El Negrito, Yoro, donde el puente de acceso a la ciudad sucumbió durante los huracanes.



Al llegar se evidenció que el puente destruido permanece partido por la mitad en una escena apocalíptica, no hay paso en vehículo y las personas tienen que hacer malabares para poder cruzar a pie.



Eso sí, a unos metros del puente destruido están abandonadas las estructuras del puente Bailey que les mandó hace un tiempo Invest-H.

+: 'Narcos' operan bajo las sombras en El Paraíso, Copán

En El Negrito, Yoro, aún permanece tirado el puente que sucumbió durante las tormentas Eta y Iota, mientras que a unos cuantos metros está abandonado otro puente Bailey. Foto: Johny Magallanes/El Heraldo







“No sabemos si lo van a poner. Mire, por aquella calle se están tirando los carros, pero el que no conoce se pierde, no pueden decir que por el caudal no lo ponen porque aquí está totalmente seco, no pasa nada de agua en esta temporada”, comentó Dulis Peña, poblador de El Negrito, Yoro.



En la zona se encontró a un grupo de hombres realizando mediciones, se les consultó si era para poner el puente Bailey, pero irónicamente dijeron que ellos eran de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), que medían para construir un puente de concreto y no sabían qué iba a pasar con las estructuras modulares tiradas en la calle.



Siempre en ruta, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus llegó al municipio de Tencoa, Santa Bárbara, para encontrar otra vez la misma escena: un puente de concreto destruido en tres pedazos, una calle habilitada por los pobladores para poder pasar y la estructura de un puente Bailey abandonada en la orilla de la carretera, como un adorno.

VEA: El peligroso recorrido de EL HERALDO en El Paraíso, Copán, tierra de "narcos" en Honduras



Roberto López, poblador del municipio, explicó que el puente destruido es una ruta de acceso para decenas de aldeas: “Vinieron a dejarlo, mire cómo es, en pleno cierre de campaña y ahora la bulla es que como no ganó el Partido Nacional se lo van a llevar a otro lado. No lo vamos a permitir, exigimos que lo instalen de una vez por todas, va a crecer el río y después no se va a poder”.



La importancia del puente en la zona resultó evidente ante la gran cantidad de vehículos que transitan.



Nuevamente en ruta, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus se movió hasta el municipio de Arizona, Atlántida, en la afluente conocida como Barranco Chele.

ES DE INTERÉS: Wilkin Montalván también se dedicaba al tráfico de vacunas contra covid-19

En Arizona, Atlántida, según un informe de Invest-H, el puente Bailey ya está instalado, pero la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus lo encontró en proceso. Foto: Johny Magallanes/El Heraldo





En el documento enviado por Invest-H, este puente Bailey ya estaba instalado, pero al llegar al lugar se constató que los trabajos están en proceso y las personas se siguen conectando por medio de una improvisada ruta alterna en condiciones bastante desfavorables.



En el lugar de construcción se evidenció un rótulo que detalla que en la instalación del puente se desembolsaron 2.8 millones de lempiras a una empresa privada, aunque no se detalla cuándo lo entregarán a las comunidades.



El único puente de los visitados que la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus evidenció que estaba funcionando fue el municipio de Río Lindo, Cortés, sobre el río Amapa.

+: 'Pese a extradiciones, no todo ha vuelto a la normalidad' en el occidente de Honduras



En la zona se verificó que la estructura montada tiene capacidad para el paso de un vehículo a la vez, por lo que la esperanza de tener un puente de doble vía se dilató para los pobladores.



El resto de los puentes que fueron instalados, según el informe de Invest-H, están en Cedros, Francisco Morazán, en las afluentes Malecón y Zinguizapa; y en el paso fronterizo con Guatemala, en el municipio de Santa Fe, Ocotepeque, afluente Quebrada Caliente.



Los puentes Bailey que están por instalar serán ubicados en Sonaguera, Colón (2); Juticalpa, Olancho (1); Arizona, Atlántida (1); Santa Fe, Ocotepeque (1); Trojes, El Paraíso (1); Corinto, Omoa, Cortés (1); El Negrito, Yoro (1); Ojo de Agua, Comayagua (1); y Tencoa, Santa Bárbara (1).

+: Sin mayores rastros del botín incautado al Cartel de los Valle