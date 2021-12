Agencias de transporte aéreo todavía no dan el visto bueno a Palmerola  

COMAYAGUA, HONDURAS.-Ya pasaron casi dos meses desde que fue inaugurado el aeropuerto internacional de Palmerola, Comayagua. A pesar que se había anunciado que el 16 de noviembre comenzaban a llegar los primeros vuelos, estos todavía no aparecen entre las nubes del inmenso valle.



Fuentes de EL HERALDO informaron que las operaciones no arrancan debido a que el operador Palmerola International Airports (PIA) no ha cumplido con todas las exigencias de los reguladores de las aerolíneas internacionales para que les autoricen aterrizar en el nuevo aeropuerto.



Por ejemplo, a mediados de noviembre los representantes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos llegaron a supervisar, pero no les dio la autorización porque faltan algunos detalles por culminar y se espera otra supervisión en los próximos días.

Esta versión finalmente fue confirmada por PIA mediante un comunicado: "El Aeropuerto Internacional de Palmerola informa que se encuentra listo y tiene el permiso de operaciones definitivo requerido en Honduras (...) solo se está a la espera de que se otorgue el permiso a las aerolíneas en Estados Unidos".



"Este es un proceso administravio que confiamos sea completado lo antes posible", indicaron las autoridades.



En el comunicado explicaron que "sabemos la inmensa expectativa de los viajeros que desean volar desde el más moderno aeropuerto del país. Pronto los podremos recibir. Informaremos la fecha exacta de inicio de vuelos inmediatamente después de que se complete el proceso en EEUU".

Fecha de operaciones

Se tiene proyectado que una aerolínea comience operaciones el 10 de diciembre, pero esta fecha también es incierta, debido a que PIA debe cumplir con todas las normas internacionales en el nuevo aeropuerto para iniciar a ofrecer sus servicios.



Según la fuente, lo mismo sucede con las aerolíneas de otros países, ya que desde El Salvador también hay un equipo de expertos haciendo las evaluaciones para certificar que Palmerola reúna todas las condiciones.

EL HERALDO le consultó al presidente de la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP), Leo Castellón, sobre qué ha pasado con la apertura de la terminal y si podía atender una entrevista, debido a que los viajeros quedaron esperando llegar a Palmerola el mes pasado.



Pero Castellón contestó de la siguiente manera: “Si estoy disponible, sí; sino tendremos que esperar el próximo gobierno (de Xiomara Castro), hay que ser prudente en estos temas”, comprometiéndose a contestar más tarde, pero después no respondió.

Cumplimiento

Según el decreto 099-2021, la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) es la responsable del proceso de transición de las operaciones de los vuelos nacionales e internacionales en el aeropuerto Palmerola a partir del 15 de octubre pasado.



De acuerdo a este decreto, el inicio efectivo de las operaciones debería ser en un plazo de entre 30 a 45 días posteriores al 15 de octubre, es decir, el 29 de noviembre, pero no fue así y hasta la fecha el inicio de las operaciones todavía es incierto.



La AHAC es el ente encargada de hacer las evaluaciones y comprobaciones para verificar el cumplimiento normativo y las condiciones de seguridad para permitir las operaciones aéreas de la terminal.



Autoridades de la AHAC, por medio del departamento de Comunicaciones, informaron que ellos cumplieron con la fecha, ya que el permiso de operación fue extendido desde el lunes 29 de noviembre pasado.

Informaron que ya está lista la torre de control de respaldo con las que comenzarán, ya certificaron la pista, se hizo la señal horizontal, se instalaron las luces de la pista, se evaluó la calle de rodaje, se colocaron los letreros informativos y el cumplimiento de los servicios de apoyo en tierra ya están. Ahora solo depende de que el operador cumpla con las aerolíneas.



Michael Wemeyer, presidente de la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas (AHLA), explicó que las aerolíneas después de recibir la autorización de AHAC para operar Palmerola “estamos haciendo la diligencia con las autoridades de aviación Civil de cada país de origen”.



Precisó que el proceso es particular por cada aerolínea, ya que depende del tiempo de proceso de cada país, pero una vez se tengan los permisos se anunciarán las fechas de operaciones de cada aerolínea.



Personal de comunicaciones de PIA informó que “el aeropuerto está listo y operativo, en manos de la DSA (Dirección de Seguridad Aeroportuaria). Se está con los itinerarios de vuelo nada más, pero ellos van a dar un comunicado”.