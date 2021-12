Honduras ya registra tres menores de edad mutilados por pólvora

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-A 21 días de celebrar la Nochebuena, en Honduras ya se registran los primeros tres menores mutilados por el uso de la pólvora.



El primer afectado es un niño de 12 años de edad, originario de Santa Bárbara, quien perdió dos dedos de su mano derecha.



El infante resultó lastimado el jueves tras el estallido de un explosivo, lo cual lo deja con una incapacidad de por vida. Fue atendido en el servicio de Ortopedia del Hospital Materno Infantil y luego trasladado al Centro Hondureño para el Niño Quemado (Cehniq) del Distrito Central.



Mientras que una niña de tan solo 11 años de edad perdió este viernes su mano derecha por manipular un mortero.



La menor fue ingresada de emergencia al Hospital de Occidente de Santa Rosa de Copán. Es originaria del municipio de San Antonio de ese departamento occidental.

LEA: Tegucigalpa reitera que es un territorio libre de venta y uso de pólvora



El vocero del centro asistencial, Francisco García, informó que el artefacto explosivo que le destruyó la mano completamente, le fue proporcionado por un hermano mayor.



Asimismo, un pequeño de tan solo seis años de edad perdió tres dedos de su mano izquierda. El niño procede de la colonia Manuel Valladares de Choluteca y fue ingresado en el Hospital del Sur y posteriormente será trasladado al servicio de Ortopedia del Hospital Materno Infantil de la capital.



"La pólvora en manos de inocentes destruye, mutila y deja discapacitados a los niños", lamentó Omar Mejía, presidente de la Fundación para el Niño Quemado (Fundaniquem).



El galeno solicitó a los padres de familia que no le compren pólvora a sus hijos, ya que son inocentes y no saben las repercusiones que les puede causar de por vida.



"Hacemos un llamado a la conciencia a todos los padres de familia para que estén pendientes de sus hijos, estamos a pocos días de llegar a la Navidad, durante 22 años he reconstruido manos de menores afectados por pólvora, debemos ser conscientes y cuidar el futuro de Honduras que son los niños de nuestro país", expresó Carlos Flores, cirujano plástico reconstructivo.

ADEMÁS: Época navideña dejará cinco mil empleos temporales en el Distrito Central