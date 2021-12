Salud refuerza la vigilancia en las fronteras por amenaza de ómicron

Es urgente que la población que no se ha vacunado acuda a los puestos de vacunación porque están vulnerables a la variante ómicron. Foto: David Romero/El Heraldo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cuando la enfermedad por covid-19 parecía que estaba próxima a controlarse apareció otra peligrosa mutación viral.



Las autoridades sanitarias de Honduras reforzaron la vigilancia epidemiológica en las fronteras para evitar que ingrese una persona con sospecha de portar la nueva y riesgosa variante ómicron del virus de Sars-Cov-2.



Esta nueva variante de preocupación para la Organización Mundial de la Salud (OMS) da señales de ser más contagiosa y se ha propagado con gran velocidad por diferentes países. Ómicron (B.1.1.529) fue identificada el pasado 25 de noviembre en Sudáfrica y contiene 30 mutaciones.

Las naciones del mundo están en alerta ante esta nueva amenaza cuando se desarrolla el proceso de vacunación contra el covid-19. Decenas de países ya habían logrado una reducción de casos, hospitalizaciones y muertes por la aplicación de vacunas anticovid a sus poblaciones meta.



Sin embargo, esta nueva variante de preocupación cambia el panorama para el cierre del 2021.



Las pruebas iniciales señalan que el riesgo de infectarse con esta variante es mucho mayor que con otras, es especial para quienes ya han sufrido la enfermedad viral.



Los primeros casos se identificaron en Botsuana, Sudáfrica y Hong Kong. Luego se expandió hacia Bélgica, Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Portugal, España y República Checa.

También ya se confirmaron casos de esa variante en Australia, Israel y Japón.



A su vez, ya se detectó la presencia de esa mutación en América, en Canadá ya hay dos casos confirmados y también en Estados Unidos.



De igual forma, el martes Brasil ya confirmó los primeros dos casos de esa variante y cada vez se acerca más a Honduras.



Los casos detectados se deben a viajeros que llegaron de Sudáfrica y otros países africanos donde circula la mutación del virus.

Los hondureños deben usar la mascarilla permanentemente, aunque estén vacunados, para evitar contagiarse con el virus. Foto: El Heraldo

Alerta

“Hemos establecido una vigilancia epidemiológica en los aeropuertos revisando cualquier viajero que viene de Sudáfrica”, afirmó el martes la titular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores.



La funcionaria señaló que hasta el momento no hay ningún caso confirmado por ómicron y ni siquiera sospecha.



Flores argumentó que está a la espera de recibir lineamientos de la OMS para tomar decisiones ante esa amenaza.

La población no vacunada sería la más afectada ante el ingreso de esta variante, pues están más vulnerables a complicarse si se contagian.



Flores llamó a la población pendiente de vacunarse a que acudan a los centros de vacunación a aplicarse sus dosis y que refuerce las medidas de bioseguridad aunque ya estén vacunados contra el covid-19.



Son más de 1.5 millones de hondureños que no han decidido vacunarse contra el virus.



“Con respecto a la variante ómicron que viene de Sudáfrica, ya es una variante de preocupación, por lo tanto el número de hospitalizaciones y de muertes se pueden incrementar”, advirtió Homer Mejía, coordinador de la vigilancia de enfermedades transmisibles y no transmisibles de la Secretaría de Salud.

Explicó que a través de las Oficinas Sanitarias Internacionales (OSI) y a través del Instituto Nacional de Migración (NM) están tomando medidas en los puntos de entrada terrestres, aéreos y marítimos para que personas procedentes de países donde está circulando la variante se les haga una prueba de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) en tiempo real y que se aíslen por 48 horas mientras reciben el resultado del hisopado.



“La población mayor de 50 años que todavía no ha completado el esquema de dos dosis contra el covid-19 o que la mayoría no se ha vacunado, este es el momento que lo hagan porque la nueva variante es cuestión de días para que pueda ingresar a varios países y nosotros no somos la excepción”, manifestó Mejía.



Indicó que en los próximos dias el país podría reportar un caso importado, es decir, algún viajero que traiga esa nueva mutación del virus.

Por su parte, Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), señaló que esa variante puede ocasionar un problema epidemiológico severo.



Llamó a las autoridades de Salud a acelerar la aplicación de dosis de refuerzo y terceras dosis. En el país se han confirmado 377,976 casos y 10,409 hondureños han fallecido.

