Hondureños lamentan que no podrán votar porque no tienen el DNI

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde que inició el cambio de la Tarjeta de Identidad por el Documento Nacional de Identificación (DNI) han sido más los problemas que las soluciones que ha tenido el Registro Nacional de las Personas (RNP).



Desde las huelgas, retrasos en entregas y horarios de atención han sido algunos de los problemas que hasta un día de las elecciones generales se siguen presentando y por lo que decenas se quejan.



Así es el caso de doña Dorís Argentina Pineda de 79 años, quien lleva una semana buscando su identificación para poder ejercer el sufragio.



"Sino fuera porque quiero votar no me importaría", manifestó la señora de la tercera edad quien se mostraba evidentemente afectada porque no podrá cumplir con su derecho de votar.



"En la Pedagógica me dijeron que desde el 20 de noviembre y todos los días vengo aquí a hacer cola", manifestó Pineda a EL HERALDO.

"Yo no sé si me la van a dar me dicen que hasta diciembre, enero o febrero", manifestó.



Doña Argentina le pide a las personas del Registro Nacional de las Personas que sí hoy es el último día que van hacer esto que lo hagan bien por lo menos.



Extensas filas de personas se observan este día en las afueras de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan (UPNFM) del Distrito Central.



Esto se debe a que hoy es el último día que pueden reclamar su nuevo DNI para poder votar en las elecciones generales que se realizarán este domingo.



Uno de los que tuvo suerte fue José Luis Mejía, de 31 años, quien fue víctima de un robo pidió una reposición desde agosto y fue hasta este sábado que le entregaron su documentación.



"Estuvimos desde agosto en ese proceso, entre las huelgas del registro, que se iba el sistema, no la pudimos sacar, pero gracias a Dios ya la tenemos, era una reposición", comentó Mejía.

José Luis recibió la reposición de su DNI este sábado. Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO







Mejía comentó que le interesaba sacar su DNI porque no el trabajará en las mesas durante la jornada electoral por lo que debía tener el documento.



Adentro de la institución tanto personas de la tercera edad como jóvenes están esperando su turno para que les hagan el reconocimiento biométrico.



El personal del RNP manifestó que hasta las 4:00 de la tarde de van a estar entregando los DNI.