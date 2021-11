Enormes filas en último día de entrega del DNI previo a elecciones generales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Extensas filas de personas se observan este día afuera de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) del Distrito Central.



Esto se debe a que este sábado es el último día que pueden reclamar su nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI) para poder votar en las elecciones generales que se realizarán mañana.



Es importante recordar que este el domingo 28 y el lunes 29 la entrega del DNI será suspendida por los comicios y se reanudará la entregas para quienes están pendientesa partir del martes 30 de noviembre.

Sin embargo, esas personas que no logren retirar su DNI no podrán ejercer el sufragio este domingo.



Adentro de la institución tanto personas de la tercera edad como jóvenes están esperando su turno para que les hagan el reconocimiento biométrico.



El personal del Registro Nacional de las Personas (RNP) manifestó que hasta las 4:00 de la tarde de van a estar entregando los DNI, así que los capitalinos que aún no tienen su DNI pueden acudir a la UNPFM para poder solicitar su documento de identificación.

Siguen problemas

Algunas de las personas que llegaron desde muy temprano hablaron con EL HERALDO para denunciar que no les fue entregado su DNI porque, según el RNP, el sobre se perdió.

"El sobre se ha perdido y la identidad no sale, ya he venido cuatro veces y a cada rato me mandan mensajes diciéndome que la identidad ya está y cuando vengo no está", reclama Carlos Morales un capitalino que se avocó este sábado a buscar su nuevo DNI para poder salir a votar este 28 de noviembre.

Además, Morales cuenta que la respuesta que le da el Registro Nacional de las personas es que pague la reposición del DNI ya que tiene siete meses esperando su nueva identidad y no tiene respuesta.



"Solo me dicen que no está, que espere o que pague, mañana no voy a votar y voy a perder mi derecho", lamenta.