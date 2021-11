Por vacunación, hospitalización se redujo a solo 130 pacientes de covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En la red hospitalaria del país solo hay 130 pacientes ingresados por las complicaciones del mortal covid-19.



Ellos ocuparon ser hospitalizados por no contar con la vacuna anticovid-19, pues las dosis hacen que el virus no sea tan severo y las personas no fallezcan por la enfermedad.



Más del 90% de los ingresados no cuentan con ninguna dosis de la vacuna.

LEA: Con jornadas comunitarias buscan captar a los renuentes de la vacuna anticovid



En los centros asistenciales que son administrados por la Secretaría de Salud hay 125 pacientes ingresados, de los cuales 114 están en condición estable y 11 están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Lo anterior representa un 9% de ocupación de las 1,343 camas habilitadas.



Mientras que en los dos hospitales del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) solo hay cinco pacientes ingresados de una capacidad de 200 cupos.



Hace más de un mes el promedio diario de pacientes ingresados en la red hospitalaria era de 1,200.

TE PUEDE INTERESAR: En siete regiones de Honduras se concentra el 77% de casos covid-19



El presidente del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones (CCNI), Renato Valenzuela, manifestó que la reducción de las hospitalizaciones se debe al impacto positivo de la vacunación a nivel nacional.



El galeno llamó a la población que está pendiente de recibir la primera dosis que acuda a aplicársela a los centros habilitados.



Asimismo, a que mantenga las medidas de bioseguridad como el uso correcto de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento físico.



En Honduras se han aplicado 4.5 millones como primeras dosis, 3.3 millones de segundas dosis y 182,084 dosis de refuerzo y terceras dosis anticovid-19.

+: En descenso afluencia de pacientes covid-19 en triajes capitalinos