MP buscará incautar bienes de esposa de Leonel Sauceda quien ahora está en libertad  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Patricia Sbeltlana Estrada Pacheco, esposa del comisionado Leonel Sauceda, fue sobreseída por el delito de lavado de activos pero el Ministerio Público (MP) ya analiza las acciones a seguir en contra de ella.



Carlos Morazán, portavoz del MP, confirmó a EL HERALDO que en las próximas horas se buscará incautar los bienes de Estrada Pacheco antes que ella recobre la posesión de los mismos por su absolución, no así apelar el fallo de sobreseimiento.



La incautación de los bienes se hará mediante el Juzgado de Privación de Dominio de Origen Ilícito y se vinculará a Leonel Sauceda el indicio de malversación de caudales públicos.

A Sauceda y su esposa se les incautó 33 bienes en febrero de 2020, el MP probará ante el Juzgado cuántos pertenecen a la compañera de hogar del comisionado y sigan bajo la tutela de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).



“El planteamiento de Sauceda Guifarro fue en base a las últimas reformas de la Ley de Lavado de Activos, no obstante, el Ministerio Público acreditó conexión con otros delitos precedentes”, cita un comunicado del Ministerio Público en torno a Sauceda, conforme a esa conexión de otros delitos el MP detalló que es la malversación de caudales.



En torno a la investigación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el comisionado general Sauceda Guifarro en un periodo de 11 años (2006 – 2017) no pudo justificar trece millones ochocientos un mil, ochocientos treinta y ocho lempiras con treinta y cinco centavos (Lps. 13, 801,838.35), lo que incluye movimientos en trece cuentas de bancos a su nombre.

En ese mismo orden, su pareja no había justificado dos millones setecientos sesenta y cinco mil quinientos trece lempiras con treinta y seis centavos (Lps. 2,765,513.36), luego de movimientos financieros por más de siete millones de lempiras en 10 cuentas bancarias a su nombre, sin establecerse el origen del dinero ya que ella no poseía un empleo, negocio o préstamos que le generara algún tipo de ingresos.



“Se constató que algunos bienes adquiridos hasta por un millón quinientos mil lempiras (Lps. 1,500,000.00), no existía huella financiera, puesto que se pagaron en efectivo, por lo que no se determina la procedencia de los fondos”, cita el MP.



De los 33 bienes incautados, ocho de ellos muebles e inmuebles, dos son vehículos y 23 corresponden a productos financieros propiedad de los imputados.





