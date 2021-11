TSC denuncia irregularidades en compra hecha por la ENEE a empresa colombiana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) informó este viernes que remitió al Ministerio Público (MP) un informe en el que se evidencian los indicios de responsabilidad penal en la compra de 56,000 lámparas LED efectuada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el periodo del 01 de mayo de 2017 al 31 de diciembre de 2020.



El documento detalla que existen "elementos sólidos para acreditar la existencia de responsabilidad penal, que servirá de soporte al MP para el ejercicio de la acción penal pública ante los tribunales".



El TSC, a través de la Dirección de Participación Ciudadana, realizó la investigación especial con base en el análisis, revisión y evaluación de la documentación proporcionada por las autoridades de la ENEE y del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) -ente que realizó la denuncia-, constatando que, producto del proceso de la Licitación Pública Internacional No. 100-004 / 2017 denominado “Adquisición de Materiales Eléctricos para Alumbrado Público”, la junta directiva de la ENEE adjudicó a la empresa colombiana Roy Alpha S.A el contrato para la compra de 56,000 luminarias LED de 35 a 50 Watts, por un costo de $ 4,128,320.00, equivalente a L97,205,009.89 al cambio local.

VEA: 'ENEE ha perdido L 20,000 millones porque EEH no redujo las pérdidas', dice Salomón Ordoñez, expresidente de la AHPEE



Sin embargo, aunque la empresa Roy Alpha S.A presentó las garantías de mantenimiento de oferta y de cumplimiento de contrato, no presentó la garantía de calidad, incumpliendo lo establecido en el artículo 104 de la Ley de Contratación del Estado.



Además, la ENEE solo recibió 55,993 luminarias; una diferencia de siete respecto a la cantidad licitada, las que supuestamente no fueron recibidas por estar dañadas, pero sí se facturaron 4,128,320.00 de dólares, es decir, el equivalente al costo total de la compra de 56,000 luminarias. De acuerdo al TSC, esto se comprobó a través del acta de recepción emitida el 9 de febrero de 2018.



Más tarde, el 01 de febrero de 2019, las autoridades administrativas de distribución de la ENEE reportaron a la empresa Roy Alpha S.A que recibieron 88 luminarias en mal estado: 40 de la región del Litoral Atlántico, 40 de la región de Noroccidente y 8 de la región Centro Sur, con filtración de agua en su interior, pero según las investigaciones, como el ente estatal hondureño no exigió la garantía de calidad para este tipo de contrato, no pudo exigir tampoco la sustitución de las luminarias dañadas.

ADEMÁS: ¿Quién enlazó a Invest-H con las empresas Hospitales Móviles.com y ELMED medical Systems Inc?



Fue dos años después de haber sido recibidas que las mismas se sometieron a las respectivas pruebas de Laboratorio de Eficiencia Energética del Instituto Costarricense de Electricidad, el cual fue contratado para tal efecto, hallando que las luminarias que fueron recibidas presentaron fallas después de haber sido instaladas en varias regiones del país. En su investigación, el TSC constató que las luminarias led Omega I reprobaron su calificación en las pruebas de impacto y resistencia al agua.



Por las razones descritas anteriormente, el TSC concluyó a través de un comunicado que la ENEE y la empresa colombiana incumplieron lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, el pliego de condiciones y lo estipulado en el propio contrato. Por otra parte, la cláusula segunda del contrato No. 053-2017 establece que los fondos para financiar este contrato fueron traspasados ​​al Fideicomiso Poblacional para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional con base en el convenio suscrito entre ambas partes, por lo que el Tribunal no pudo obtener información sobre los pagos debido a que está clasificada como información de seguridad nacional.



Se conoció que la única información que logró obtener fueron las fotocopias de las facturas hechas a nombre del Comité que la empresa Roy Alpha S.A enviaba para el trámite de pago, por lo que con la evidencia antes detallada, el TSC remitió el caso al MP, con el objetivo de que se investiguen los hechos descritos y se determine la existencia o no de responsabilidades penales en contra de los funcionarios y representantes de la ENEE y de la empresa Roy Alpha S.A que participaron en el cuestionado contrato.

? TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) REMITE AL MINISTERIO PÚBLICO INFORME CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL EN COMPRA DE LÁMPARAS LED



Acceda al contenido completo del informe presionando el siguiente enlace:https://t.co/6myIRoRWzb@cnahonduras pic.twitter.com/fkXgCxBu98 — TSC Honduras (@TSCHonduras) November 19, 2021

LE PUEDE INTERESAR: Falsos registros, catálogos duplicados y un pago adelantado: una sombra de irregularidades pesa en la venta de hospitales