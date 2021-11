Lourdes Mendoza: 'Hay que acceder a vacunarse para tener una buena Navidad'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La nueva coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Lourdes Mendoza, aseguró que continuarán con intensas jornadas de vacunación contra el covid-19 para buscar a las personas que aún están pendientes. La galena conversó con EL HERALDO sobre los retos que enfrentará. A continuación lo que dijo:







¿Qué implica asumir como titular del PAI en medio de la pandemia de covid-19?



Es una gran responsabilidad porque la pandemia de covid-19 requiere un trabajo intenso y así lo hemos realizado desde que se inició toda la actividad y el Plan de Introducción de la Vacuna del covid-19 con la doctora Ida Berenice Molina, quien era la jefa del programa. También es una oportunidad para poder continuar ejecutando todas las actividades que están programadas y poder continuar trabajando para lograr el control de la enfermedad en el país.



¿Cuál sería su principal reto al frente del PAI?



La doctora Ida Berenice Molina ha dejado todo un trabajo organizado como directora del PAI durante 29 años, formó un equipo de trabajo con mucha capacitación y uno de los principales retos es continuar con ese trabajo, ha sido una heroína porque ha tenido esa enseñanza, ha dejado una gran labor y es bastante importante mantener. Continuar avanzando en la cobertura de vacunación tanto en las primeras como segundas dosis y en la aplicación de dosis de refuerzo que se está aplicando a grupos priorizados.







¿Cómo marcha el proceso de vacunación?



Hemos estado desarrollando desde febrero diferentes campañas, las cuales se han ido determinando de acuerdo con la disponibilidad que ha habido de la vacuna y se han ido enfocando o determinando grupos en riesgo priorizados para la vacunación y al momento estamos en ejecución de la séptima campaña de inmunización, la cual se está ampliando hasta el 31 de diciembre.



¿Qué obstáculos están teniendo en el proceso?



Completar con segundas dosis el esquema, aquí es donde tenemos la mayor dificultad, porque hay población que no quiere definitivamente vacunarse y se está haciendo todo un trabajo para poder captarlos desde las visitas comunitarias y una estrategia intensiva de vacunación como es el Vacunatón.







¿Qué impacto ha tenido la vacunación?



La vacunación ha demostrado su impacto en la disminución de casos, de muertes y la ocupación hospitalaria, pero es importante recordarle a la población que debe seguir con las medidas de bioseguridad, no nos tenemos que confiar,







¿En qué grupos hay mayor renuencia a vacunarse?



En mayores de 60 años, las embarazadas tienen temor, si están vacunadas tienen menos riesgo de enfermarse con covid-19 y poder salvar su vida al igual que la de su bebé. También alguna población de 12 a 17 años todavía no ha llegado toda la que esperamos captar.



Hay vacunas, pero sí necesitamos mayor participación de la población que debe acceder a los establecimientos de salud a vacunarse para poder disfrutar de una buena Navidad, de un momento feliz con la familia, tenemos que continuar vacunando y lograr coberturas mayores.



¿Qué cobertura esperan lograr al finalizar el año?



Esperamos alcanzar un 80 o un 85% con primera dosis, superar o llegar al 50% con segunda dosis. Este es un proceso que continúa, aunque cambie gobierno sigue la vacunación contra el covid-19, es toda una estrategia y hay todo un plan de vacunación que debe continuarse realizando, independientemente del gobierno que le corresponda continuar.







¿Cómo visualiza la vacunación para 2022?



Debe continuarse igual de intensa, tenemos que terminar de completar la vacunación, a quien se aplicó su primera dosis aplicarle su segunda dosis, captar a los que nos queden pendientes, continuar la aplicación de refuerzos, porque se va ir ampliando, a toda aquella población priorizada se le va ir aplicando su refuerzo, y la vacunación de los niños de 5 a 11 años.

