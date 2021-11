Yani Rosenthal llega al velorio de Francisco Gaitán, alcalde de Cantarranas

CANTARRANAS, HONDURAS.-Luego terminar su gira política por el sur y occidente de Honduras, el candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, Yani Rosenthal, llegó la noche de este domingo hasta la vivienda donde se realiza el velorio del alcalde de Cantarranas, Francisco Gaitán.



Decenas de liberales se sorprendieron al ver llegar al líder liberal, quien habló de cerca con los compañeros de campaña de "Paquito" Gaitán.



A su llegada, además, condenó el vil crimen contra el alcalde y aseguró que "queremos denunciarlo porque es un asesinato cobarde el que ha ocurrido contra "Paquito" Gaitán".

"Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia de "Paquito", sentimos mucho lo que ha ocurrido y hoy venimos a solidarizarnos con ellos, porque somos hermanos liberales y queremos estar con ellos", dijo a los medios que se encontraban en el lugar.



"Consideramos que las autoridades deben hacer un mejor trabajo de investigación, de descubrir realmente qué es lo que ocurre detrás de cada una de estas muertes de liberales, es el segundo alcalde importante del Partido Liberal que fallece estando en funciones", recordó.



De igual manera, Yani hizo "un llamado importantísimo a los otros partidos para que detengan la campaña de odio y división que mantienen en los medios de comunicación, una campaña política no es para eso, no es para escupir odio, no es para escupir división, una campaña debe de servir para unir al pueblo hondureño como lo hace el Partido Liberal".

Crimen

Francisco "Paquito" Gaitán fue asesinado la tarde del sábado en la comunidad de San Luis, en Cantarranas, cuando se encontraba en una concentración política.



Horas después del crimen fue detenido el presunto asesino del alcalde y este domingo por la tarde comenzó la audiencia inicial contra el acusado.



El pueblo de Cantarranas se encuentra consternado por el violento hecho y pide justicia por la vida del querido "Paquito" Gaitán.

