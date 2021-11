Honduras: 80% de hospitalizados no están vacunados con ninguna dosis

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La “pandemia de no vacunados” parece haber llegado a Honduras, a juzgar por los números de vacunación y hospitalización por covid-19.



EL HERALDO tuvo acceso al informe pormenorizado de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central, donde se detalla el avance de la enfermedad.

El documento menciona que solo en la semana epidemiológica 43 (26 al 1 de noviembre) había 120 personas hospitalizadas en las salas covid-19, pero 95 de los casos no tenían ninguna dosis contra el virus. Es decir que casi el 80% (ocho de cada 10) de los hospitalizados no se habían inmunizado. Además, el seis por ciento solo tenía una dosis y el 15% dos.



De acuerdo con la epidemióloga Luisa María Pineda, esta situación no solo ocurre en la capital, sino en todos los hospitales del país.



“Los médicos que manejan la sala (covid) comentan que quienes llegan no tienen vacunas o solo tienen una dosis”, lamentó.

Casos

Este fenómeno, que no es nada nuevo, se viene arrastrando desde hace varios meses, solo que en las últimas semanas los casos de hospitalizados con dos dosis disminuyeron, mientras que los ingresados con uno o ninguno variaban de acuerdo con la semana.

Por ejemplo, en la semana 33 (del 15 al 21 de agosto) todas las personas hospitalizadas en el Distrito Central no se habían aplicado ninguna vacuna contra el covid-19, mientras que a la semana siguiente (34) se contabilizaron 481 casos de personas no vacunadas, 18 hondureños con una dosis y nueve con dos.



Del 29 de agosto al 6 de septiembre, la situación no cambió mucho ya que el 86% de los hospitalizados no tenían ningún inmunizante.



Para la semana 42 (del 19 al 25 de octubre) hubo 141 ingresos en las salas covid de la capital, pero de cada 10 casos ocho no tenían vacunas y una apenas contaba con el primer inmunizante, es decir, le faltaba otra vacuna para completar el esquema, sin incluir la dosis de refuerzo.



Este patrón fue el mismo durante las 11 semanas epidemiológicas analizadas por este rotativo (del 15 de agosto al 1 de noviembre), lo que según el subsecretario de Salud, Fredy Guillén, pone en evidencia que las dosis anticovid son “una forma importante de evitar las formas graves de la enfermedad”.

“El vacunado con su esquema completo muy rara vez llega a desarrollar una forma grave de la enfermedad”, dijo Guillén, al mencionar que la mayoría de hospitalizados en situación grave o crítica son personas que no tienen ningún inoculante.

Afectados

El subsecretario de Salud habló de los casos registrados hasta el miércoles anterior, cuando las salas covid de todos los centros asistenciales de la capital contabilizaban 211 hospitalizados.



De esa cifra, 185 no tenían ninguna dosis y, según el experto, algunos estaban en condición crítica. En cambio, lo que tenían una dosis (entre 25 y 26) su condición era leve.



El médico de profesión mencionó que para esa semana no tenían hospitalizados con dos dosis, pero que los estudios revelaban que al completar el esquema de vacunación las probabilidades de ser ingresados son de cuatro o cinco por ciento.



Mencionó que los casos reportados corresponden a adultos mayores de 60 años, pero también hay bastante incidencia de 30 a 50 años.



“La mayoría de hospitalizados se encuentran en Tegucigalpa, en el departamento de Francisco Morazán y el departamento de Cortés, especificamente en San Pedro Sula”, dijo el funcionario al mencionar que actualmente las salas covid-19 están vacías en comparación con los más de 1,000 ingresos que se reportaron casi tres meses atrás.

