Hasta el 25 de noviembre será válida actual tarjeta de identidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por cuarta ocasión el Congreso Nacional volverá a ampliar la vigencia de la actual identidad hasta el 25 de noviembre próximo, es decir, a tres días de las elecciones generales.



Así lo informó a EL HERALDO una fuente ligada a la junta directiva del órgano unicameral, cuya prórroga se aprobará en la vigésima séptima sesión virtual que se convocará en las próximas horas.

Aunque la última extensión de la vigencia de la cédula concedida vía decreto fue al 15 de noviembre, al Registro Nacional de las Personas (RNP) le restan por entregar al menos 400,000 unidades del Documento Nacional de Identificación (DNI). Entre 16,000 a 25,000 nuevas identidades se han venido distribuyendo en las últimas semanas.



Los ciudadanos que a la fecha no han acudido a los centros habilitados para reclamar este documento -que no solo sirve para votar- corren el riesgo de no poder hacer transacciones bancarias o compras, entre otras gestiones, tal como lo anunció la empresa privada.

