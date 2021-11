Alberto Cruz: 'Solo el puente no sirve de nada en Amapala'

Alberto Cruz, alcalde de Amapala, declaró a EL HERALDO que no está en contra del puente si el gobierno les promete que hará un puerto. Foto: David Romero/El Heraldo

VALLE, HONDURAS.- El alcalde de Amapala (Valle), Alberto Cruz, declaró que ellos no ven con malos ojos la construcción de un puente para unir la isla con tierra firme, pero aclara que a la par deben construir un puerto.



“Hacer un puente solo por hacerlo, para mí, como alcalde, no tienen ningún sentido”, afirmó el jefe edilicio; en cambio, con el puerto se justifica porque habrá mayor comercio.



También se debe tomar en cuenta el impacto ambiental de la construcción, además que hay que considerar a las personas que se quedarán sin una fuente de empleo, como los lancheros y mototaxis al interno de la isla.

También se debe definir qué se hará con ese montón de vehículos que van a ingresar a la isla del Tigre.



“Yo le pedía al presidente (Juan Orlando Hernández) que cuando se haga el estudio, si es que no se ha hecho, se debe socializar, para que la población conozca verdaderamente cuál es el interés”, declaró.



Aseguró que no está en contra de los proyectos, pero el apoyo incondicional de él como autoridad local y de la población se dará con la condición de que se construya el puerto, porque de lo contrario de nada sirve un puente.

Refirió que las calles que tiene Amapala no están adecuadas para poder ingresar el montón de buses o automóviles que puedan llegar.



El alcalde lamentó que muchas veces se hace bulla de lo que se quiere y no de lo que ya se tiene, porque el presidente llegó con autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a firmar el acuerdo, pero no se sabe si ya lo aprobó el Congreso Nacional o si ya están los diseños del proyecto.



Tampoco conocen dónde comenzará el puente y dónde terminará. Solo ha escuchado rumores de que finalizará en la playa del Burro, donde hay personas viviendo. Entonces se debe aclarar si van a remover a la gente de su hogar y el plan a seguir para reubicarlas.

