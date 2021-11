Reynaldo Ekónomo en audiencia inicial por delitos de lavado de activos y fraude

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En audiencia inicial se encuentra el diputado nacionalista Reynaldo Ekónomo, acusado por lavado de activos y fraude.



El proceso legal inició a las 9:00 am y se dio una suspensión para continuar este mismo martes a las 3:00 pm en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).



El Ministerio Público presentará informes financieros patrimoniales, contratos y otros documentos para intentar probar la participación de Ekónomo en ambos delitos.



En la de declaración de imputado el juez ratificó los dos delitos, uno como cómplice necesario y el otro siendo autor de lavado de activos.



La Unidad de Apoyo Fiscal (UNAF) solicita un auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra del diputado.

Estas imputaciones promovidas ante la Corte Suprema de Justicia se relacionan "a una ampliación a la última línea de investigación judicializaba por corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en el caso denominado '14 contratos', por el que recientemente se decretó auto de formal procesamiento a los primeros 15 acusados en un megafraude de 158 millones 817 mil 897 lempiras, en torno a obras no ejecutadas o a medio ejecutar entre los años 2010 y 2013 en el Hospital Regional del Norte y clínicas periféricas de Cálpules en San Pedro Sula y de Torocagua en Comayagüela", detalló el MP.



Asimismo, el ente acusado detalla que "el expediente hace referencia a la suscripción irregular de 14 proyectos de obras públicas, civiles, eléctricas y mecánicas con al menos seis empresas sampedranas y en el caso particular del parlamentario Ekonomo Fúnes, quien fungió como Gerente General del Hospital Regional del Norte, se le vincula a la gestión y contratación fraudulenta con la empresa OGO".

"Manos de Dios"

A su llegada al ente de justicia, Ekónomo expresó a los medios de comunicación que él solo estuvo ocho meses en el cargo de gerente regional del IHSS, por lo que dio a entender que fue poco tiempo y por ende, el delito no ocurrió.



"Venimos confiando en Dios, en el equipo de abogados, que es un equipo muy profesional, pero sobre todo en que estamos claros en que ante de la justicia uno ni se esconde ni huye, damos la cara, como estamos acostumbrados a hacerlo. No tenemos nada qué esconder.Estamos tranquilos por nuestro actuar y agradecemos a toda la gente que ha estado orando", manifestó Ekónomo mientras ingresaba al recinto.



"Ni me escondo ni huyo, estamos en las manos de Dios y de su hijo Jesucristo, sobre todo en profesionales de excelencia que están haciendo un gran trabajo", recalcó.