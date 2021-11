Abogado de Santos Orellana: Mi cliente sigue habilitado para participar en elecciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Salomón Amador, abogador defensor del capitán Santos Orellana, declaró que su cliente sigue habilitado para participar en las elecciones generales mientras no se dé una sentencia condenatoria.



El militar en condición de retiro es candidato independiente y fue detenido este día en el Aeropuerto Toncontín por el presunto delito de lavado de activos.

“La ley electoral no tipifica en sus prohibiciones esta situación, solamente que esté condenado a cumplir una pena mediante sentencia, hasta ahorita inicia el proceso y vamos a ir a la primera audiencia”, detalló Salomón Amador, representante legal de Orellana



El 7 de octubre se hicieron reformas a la Ley de Lavado de Activos, es por ello que el abogado consideró que las mismas podrían beneficiarle a su defendido porque si no hay un delito precedente de crimen organizado, prácticamente el delito de lavado por no justificar el origen de los bienes ya no constituye delito.



“Él entró al juzgado después de las reformas, todas esas cosas tenemos que verlas minuciosamente la defensa, tendría que beneficiarle porque la ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal. La persona que supuestamente más movió dinero se dice que fue su suegra, vamos a presentar sus estados contables y actividad económica”, abonó Amador en torno a la investigación que involucra a su suegra y esposa.

“No considero que un simple capitán en la escala baja pueda tener esa venia de realizar operativos cuando existen mandos verticales”, finalizó el abogado.

Acusación

El análisis financiero del Ministerio Público detalla que, durante el tiempo del capitán en las Fuerzas Armadas, recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813,918 lempiras. Sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) obtuvo más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.



La declaración de imputado se efectuará este jueves por la tarde y se notificará la fecha para la audiencia inicial.





