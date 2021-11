Esperamos "que se le haga el debido proceso": Abogado del capitán Santos Orellana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El respeto al debido proceso y transparencia en el caso, fue la solicitud que hizo este jueves el abogado Salomón Amador, apoderado legal del capitán Santos Rodríguez Orellana tras su captura en la ciudad capital.

En relación a los delitos que se le imputan y sus presuntos vínculos al narcotráfico, el togado manifestó que "el capitán Santos Rodríguez Orellana, durante fungió como militar activo, se dedico a cumplir la labor que le habían encomendado que era combatir el narcotráfico y se dieron los frutos. Todos saben que los frutos se dieron por acciones del capitán".

LEA: Esposa de Santos Orellana: “Lo que quieren hacer es matarnos”



Respecto a su presunta responsabilidad en le muerte de varias personas, incluido un agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), externó que "por esas muertes ya se profirió una sentencia absolutoria a favor de él y fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Penal... en ningún momento se le pudo probar la muerte que se le manifiesta en ese comunicado".



Amador consideró de inaudito que "a estas alturas, a pocos días de las elecciones, un candidato que es el único que ha manifestado con hechos concretos el combate a la corrupción y a todos los flagelos que se da en esto sea capturado".



Santos Orellana, actualmente, es candidato del Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza (MIDE) con el cual pretende llegar a la silla presidencial al ganar las elecciones de este 28 de noviembre.

+Yani Rosenthal: Están utilizando la fiscalía como herramienta política

De acuerdo al expendiente del Ministerio Público, el presidenciable habría sustraido el dinero incautado del narcotráfico para posteriormente transferirlo a su esposa Jennifer Bonilla y su suegra Reina Bonilla, quienes no han podido justificar la suma de más de 238 millones de lempiras.

"Al lavado de activos, en cuanto a su esposa y suegra, desde la reforma publicada el martes ya no es delito, porque solo lo hacen porque no han justificado algunas transacciones, pero eso ya no es delito", apuntó el profesional.



Quizá lo que quieren "es involucrarlas con el narcotráfico". Pero, "doña Reina es una locataria del Zonal Belén de toda su vida", agregó.

Finalmente, solicitó a las autoridades hondureñas que "se la haga el debido proceso, que nos den acceso a las pruebas que tiene el Ministerio Público para poder refutarlas y se nos acepten los medios de prueba".





DE INTERÉS: Lavado de activos y narcotráfico ¿Qué dice el requerimiento contra Santos Orellana?