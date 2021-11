Hospital Gabriela Alvarado inicia a pedir carnet de vacunación de covid-19 para ingreso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las autoridades del Hospital Gabriela Alvarado (HGA), de la ciudad de Danlí, comenzó a pedir el carnet de vacunación contra el covid-19 a pacientes y familiares.



A través de un comunicado, las autoridades del centro asistencial explicaron que una de las razones principales para tomar esta decisión es porque el 90 por ciento de los pacientes que ingresan a la sala covid-19 no están inoculados.



Con esta medida esperan contribuir a reducir la incidencia de muertes por el mortal virus a nivel del departamento de El Paraíso.

LEA: IHSS aplicará segunda dosis de AstraZeneca a personas que no estén afiliadas



Carlo Quintero, director del HGA, aclaró que la atención médica no se la negará a ninguna persona pero sí pueden hacerlo con los familiares que no estén vacunados.



“No podemos negarle la salud a nadie de forma legal, pero a los familiares del paciente se lo vamos a exigir, si el paciente no quiere vacunarse pues siempre se le atenderá pero después de que se recupere se le pedirá que se vacune y levantaremos un acta”, explicó Quintero.



El entrevistado explicó que en el caso de un niño que ingrese a la sala de pediatría, sí permitirán que su madre esté con él durante su recuperación.



Con el personal del hospital han vacunado más de 90 mil personas en la ciudad de Danlí.

+: Red hospitalaria dispone de 1,187 camas para pacientes con covid-19



En las últimas semanas los pacientes con covid-19 disminuyeron considerablemente.



El domingo, estaban ingresados 16 pacientes contagiados y el lunes habían 21, mientras que en meses como junio y julio, superaban los 100 contagiados en la sala covid-19.



En vista a la reducción de ingresos por coronavirus, autoridades del HGA se quedaron con el 50% del personal para atender esta área.

ADEMÁS: Cobertura de vacuna anticovid no alcanza el 50% en gestantes y menores



Además van a dividir la sala covid-19 para contar con un espacio para atender a las personas que han sido intervenidas quirúrgicamente.



“A partir del lunes nos quedamos con el 50 por ciento del personal que fue contratado con fondos externos para atender a los contagiados, y con este recurso podemos atender a 30 pacientes, además utilizaremos una área de la sala covid para los pacientes que están siendo operados”, dijo Quintero.



Actualmente se amplía la sala de labor y parto a un costo de unos 700 mil lempiras con fondos recuperados del centro asistencial y estará finalizada antes de diciembre, aseguró Quintero.

TAMBIÉN: Congreso Nacional espera proyecto para la vacuna anticovid-19 obligatoria