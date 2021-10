A paso lento el Registro Nacional sigue entregando las tarjetas de identidad

Las tarjetas aún no han sido entregadas en su totalidad. Foto: El Heraldo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A paso lento y bajo un ambiente de quejas de la ciudadanía continuó el lunes el proceso de entrega del nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI) en la capital.



Las filas de personas que buscaban obtener el nuevo documento eran enormes, y mientras tanto las autoridades responsables aseguran que cumplirán con la meta de distribuirlo antes del 15 de noviembre, el nuevo plazo aprobado por el Congreso Nacional.



El fin de semana centenares de capitalinos acudieron a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) y a nada fueron porque el RNP no les avisó que los sábados no trabaja.



Antes de que venciera el primer plazo del 15 de octubre, el Congreso tuvo que prorrogarlo hasta el 15 de noviembre porque había como un millón de tarjetas que el RNP no había entregado.

Decreto de extensión

DECRETA: ARTÍCULO 1.- Ampliar la vigencia de la actual Tarjeta de Identidad hasta el 15 de Noviembre de 2021.

ARTÍCULO 2.- Prorrogar por ciento veinte (120) días, la vigencia de la actual tarjeta de identidad para trámites consulares y migratorios de los hondureños en el extranjero, incluyendo la emisión de pasaportes.

ARTÍCULO 3.- El presente Decreto entra en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta".

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los días del mes del año dos mil veintiuno.

