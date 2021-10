El Tribunal Superior de Cuentas revela que 32 alcaldías no rindieron cuentas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un total de 32 municipalidades incumplieron con su presentación anual del informe de rendición de cuentas ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).



Entre las alcaldías que incumplieron con esta exigencia legal figura la de La Ceiba, Atlántida, que tiene siete años consecutivos de no presentar sus informes de rendición ante el ente contralor.



Y no solo eso, pues la municipalidad de La Ceiba mantiene un millonaria deuda con el sistema financiero nacional, ocupando el tercer puesto en endeudamiento municipal, solamente superada por Tegucigalpa y San Pedro Sula.

La municipalidades de Patuca (Olancho) y La Lima (Cortés) no presentaron sus informes en los ejercicios fiscales 2019 y 2020, y los años anteriores los presentaron fuera del tiempo establecido en la ley.



En la lista de municipalidades que no rindieron cuentas figuran la de La Masica (Atlántida) y Siguatepeque, La Trinidad, San Luis y San Sebastián (Comayagua).



En el departamento de Cortés no cumplieron con esta exigencia legal La Lima y Omoa; y en Choluteca, El Corpus y San Isidro.

En El Paraíso, Oropolí y Vado Ancho, así como Alubarén y El Porvenir (Francisco Morazán) no presentaron sus informes. En los últimos cuatro años este grupo de municipalidades, “pese a ser sancionadas por el TSC a través de la vía administrativa), continúan con la inobservancia a la ley de forma reiterativa”, establece el informe del ente contralor.



De acuerdo con el TSC, las autoridades municipales tienen la obligación moral y legal de rendir cuentas, debiendo acreditar la información siguiendo los requisitos exigidos en la misma. De las 298 municipalidades del país, 227 (equivalente a 76% del total de gobiernos locales legalmente establecidos en el país) presentaron su informe de rendición de cuentas.

