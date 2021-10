Aerolíneas avisarán con anticipación el cambio de terminal a Palmerola

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las líneas aéreas todavía no pueden hacer el anuncio de cuándo comenzarán a dar sus servicios desde Palmerola porque no han comprobado si la terminal reúne las condiciones óptimas para operar.



Michael Wehmeyer, presidente de la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas, declaró a EL HERALDO Plus que hasta que ya tengan una fecha estimada de acuerdo con la certificación que hagan la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) y las autoridades de los países de origen de las aerolíneas, ellos van a hacer las comunicaciones.



Aconsejó a los usuarios estar pendientes y no desesperarse, porque en cada reservación el pasajero coloca su número celular de contacto o correo electrónico; será mediante ese sistema que se comunicarán de forma personal.

LEA: Palmerola será el aeropuerto con menos mangas y más alejado en Centroamérica



El aviso consistirá en que a partir de tal fecha no se estará aterrizando en Tegucigalpa sino que en Palmerola, igualmente las salidas.



Antes de poder iniciar a volar desde la terminal de Palmerola, debe estar comprobada la seguridad mínima operacional y eso se hace de acuerdo con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).



Detalló que como líneas aéreas ya están trabajando, cada quien desde su casa matriz y los equipos locales para poder empezar operaciones. Se está entrenando a la gente en la nueva terminal, hay quienes van a tener oficinas en Palmerola, están viendo todo lo referente con la conectividad en los sistemas y con la operación.

+: Inversionistas esperan que primero abra aeropuerto Palmerola



Indicó que las tripulaciones de los aviones se están adiestrando mediante estándar de la OACI para poder empezar a aterrizar en la pista de Palmerola, Comayagua.



Una vez que les digan que ya está todo listo, cada casa matriz avisará por los menos unos 15 o 20 días antes cuándo comenzarán a operar porque el decreto publicado en La Gaceta establece que son de 30 a 45 días que disponen para poder acomodar sus operaciones en la nueva terminal.

ADEMÁS: Sin estar al cien por ciento alzará vuelo aeropuerto Palmerola